La víctima fue encontrada sin vida en su casa y el hombre señalado como agresor falleció tras colisionar contra un camión. El femicidio y el choque mortal ocurrieron con minutos de diferencia, dejando dos escenas bajo investigación.

La calma del domingo se quebró en apenas un puñado de minutos en Esperanza. Primero, un llamado desconcertado; después, una carrera desesperada; finalmente, dos escenas separadas por kilómetros pero unidas por un mismo hilo de violencia. El barrio La Orilla amaneció con un silencio extraño, el tipo de silencio que anticipa algo que nadie quiere escuchar.

Cerca del mediodía, un hermano preocupado golpeó una y otra vez la puerta de la vivienda de Moreno al 4200. Llevaba horas intentando comunicarse con María Cecilia Ojeda, de unos 40 años, y la falta de respuesta empezó a transformarse en angustia. Cuando logró entrar, se encontró con una imagen que lo dejó sin aliento.

Puede interesarte

La mujer estaba sin vida, con signos evidentes de una agresión brutal. Personal de salud confirmó la muerte y la Policía científica comenzó a trabajar en una vivienda donde las preguntas parecían multiplicarse con cada paso. Entre ellas, la principal: ¿quién había estado allí minutos antes?

Un sospechoso que huye

Los vecinos no tardaron en aportar datos. Algunos aseguraron ver a un hombre salir apurado de la casa, casi a los gritos, y subirse a una moto enduro de color claro. Ese hombre habría sido D. D., ex pareja de la víctima, sobre quien existía una medida judicial vigente por violencia de género.

Mientras los peritos levantaban rastros y las autoridades organizaban sus primeros reportes internos, otro aviso sacudió la frecuencia policial.

Ruta 6: el final abrupto

A pocos kilómetros de allí, en la ruta 6, una motocicleta Honda 250 embistió de frente a un camión Volkswagen. El impacto fue devastador; el motociclista murió al instante. Pronto, las sospechas se combinaron con confirmaciones: vestimenta, rodado y características coincidían con D.D.

La secuencia temporal no deja mucho margen: la muerte de Ojeda y el choque que terminó con la vida del presunto agresor se produjeron prácticamente encadenados, sin que mediara ningún operativo de búsqueda formal. Todo ocurrió demasiado rápido, como si el responsable hubiera decidido cerrar su propia fuga con un acto desesperado.

Puede interesarte

Siniestro bajo la lupa

Los fiscales que intervienen —primero en el hecho de violencia, luego en el siniestro fatal— ordenaron las diligencias de rigor. La mecánica del impacto despierta dudas: algunos elementos permiten pensar en un choque intencional, aunque los investigadores mantienen abierta la posibilidad de un accidente provocado por la velocidad o por un estado emocional extremo.

La autopsia y los peritajes de ambos lugares serán claves para reconstruir minuto a minuto el “domingo negro” que sacudió a Esperanza.

Una comunidad paralizada

En el barrio La Orilla, la conmoción se palpaba en las veredas. “Fue todo en un instante”, repetían los vecinos que vieron más de lo que hubieran querido. La sucesión de hechos —el femicidio y la muerte del sospechoso— dejó a la ciudad sumida en una mezcla de dolor, bronca y desconcierto.

La investigación continúa y los equipos judiciales trabajan en paralelo para cerrar un caso que deja otra marca profunda en un territorio golpeado por episodios de violencia extrema.