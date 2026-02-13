Este jueves, una mujer fue asesinada con un arma blanca en su vivienda. La investigación apunta a un vecino como presunto responsable que fue detenido luego de una intensa búsqueda.



Una mujer de 39 años, identificada como Vanesa López, fue hallada sin vida en su vivienda del barrio Matadero Viejo de Gualeguay y presentaba heridas de arma blanca. La fiscalía investiga el hecho como femicidio y ya identificó al presunto autor..

El hallazgo se produjo durante las primeras horas del día y, de acuerdo a las primeras informaciones policiales y judiciales, la víctima presentaba lesiones compatibles con un arma blanca.

Al momento de la intervención, el cuerpo permanecía dentro del inmueble mientras la fiscal de turno y personal de Criminalística realiza las pericias correspondientes. La escena fue preservada bajo un estricto cordón policial, con varios móviles en el lugar y a la espera de la unidad de traslado.

Detención del presunto autor

En el marco de la investigación y tras varias horas de intensa búsqueda policial en distintos sectores de la ciudad, ayer al mediodía fue detenido el principal sospechoso. Se trata de Ernesto Fabián Camaño, de 50 años. Los fiscales Josefina Beheran y Rodrigo Molina llevan adelante la causa en el marco de un femicidio, ya que existen elementos que indican que el acusado hostigaba a mujeres de la zona, incluida la víctima.

Desde la fiscalía, no se brindaron mayores precisiones sobre la identidad del sospechoso, aunque se indicó que existen elementos que lo vincularían directamente con el hecho.

Líneas investigativas

Uno de los aspectos que analizaron los investigadores es la cercanía de la vivienda con un bar que funciona de manera lindera y sin identificación comercial visible. Se intenta establecer si el crimen guarda algún vínculo con esa actividad o si se trató de un conflicto de índole estrictamente personal.

Vecinos del sector señalaron además que durante la noche anterior la mujer habría realizado llamados al servicio de emergencias 101 solicitando asistencia policial ante una situación de riesgo, dato que ahora forma parte de la investigación