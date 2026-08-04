Un atroz femicidio ocurrió en la madrugada de este lunes en la zona de Barrio Palangana de Virrey del Pino, jurisdicción de La Matanza.

Janeth Anze Colque, oriunda de Bolivia, de 42 años, fue degollada mientras dormía sobre un colchón en el piso de su domicilio. Hay un sospechoso, detenido por la Policía Bonaerense: se trata de Mario Salvador López, su ex pareja, también oriundo de Bolivia, albañil de oficio.

Fuentes del caso confirman que las autoridades no tardaron en identificarlo: su propia hija, de 23 años, denunció el crimen y lo entregó tras hallar a su madre desangrada en el piso. Así, López fue arrestado por personal de la Comisaría 3ª de la jurisdicción.

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El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios matancera, que se presentó en la escena del hecho, lo indagará en las próximas horas. El crimen de Janeth Colque, aseguran fuentes oficiales, se convirtió en la quinta muerte violenta en siete días en la jurisdicción.

Colque y López atravesaban un violento proceso de separación tras veinte años de vínculo, con tres hijos entre ambos. El acusado dormía en la casa del crimen los fines de semana; el resto del tiempo vivía en el domicilio porteño de un familiar, ya que trabajaba en una obra. Así, regresaba a su casa. La tensión en la pareja llevó a que Janeth pase sus noches en un colchón en la planta baja del lugar, donde finalmente fue asesinada.

El 8 de julio pasado, Colque denunció a su ex por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Virrey del Pino. Allí, la víctima pidió su exclusión del hogar, con un reporte que hoy está en manos del fiscal Rulli.

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En su denuncia, Janeth aseguró que la convivencia con López “ya no va mas”. Afirmó que era “una persona muy agresiva” y que “aunque no estemos juntos me quiere controlar” y agredir físicamente, con varias palizas en los últimos tiempos. Hasta ese momento, no lo había denunciado “por temor”, y porque se encontraba “sometida en la relación”.

Sin embargo, sus propios hijos, ya mayores de edad, la instaron a presentarse ante las autoridades para que acusara a quien sería su presunto asesino.