Margarita Gutiérrez, de 74 años, fue hallada en su casa de Junín tras el llamado de una vecina al 911. El cuerpo presentaba signos de violencia. Era la madre de Ever Demaldé, exDT de Independiente Rivadavia

Una docente jubilada de 74 años y exconcejal de Rivadavia-Junín, provincia de Mendoza, fue hallada muerta en su vivienda. Una vecina encontró a Margarita Gutiérrez parcialmente calcinada y con signos de violencia en su casa de la calle Isaac Estrella, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de esa región.

La última información aportada por la Unidad Fiscal, y en función de la prueba recopilada hasta el momento por las autoridades, derivó en que la causa se investigue como homicidio agravado por femicidio.

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El hallazgo se produjo alrededor de las 9.30, tras el aviso de una vecina al 911 que advirtió que la puerta de la vivienda permanecía abierta desde hacía varias horas.

El hecho provocó fuerte conmoción en la ciudad debido a la relevancia pública de Gutiérrez, quien recibió en vida un homenaje al ser nombrado un jardín de infantes en reconocimiento a su labor educativa, en 2016. La víctima era madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia.

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Por directiva del fiscal en jefe Mariano Carbajal, los fiscales de Instrucción Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani encabezan la investigación en el lugar, siguiendo las pautas de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín. Conforme al protocolo, se activó el procedimiento de femicidio, informó el Ministerio Público Fiscal.

La investigación también analiza la hipótesis de un crimen cometido en ocasión de robo, aunque el esclarecimiento depende de los resultados de necropsia realizados por el Cuerpo Médico Forense, señalaron autoridades. Las pericias en curso buscan establecer el momento y la causa de muerte, así como verificar la posible sustracción de bienes.