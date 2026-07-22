El hecho fue descubierto por su hija adolescente, que al regresar a la casa encontró a su madre muerta y, minutos después, los policías hallaron sin vida a su padre en un galpón del predio.

Un presunto femicidio seguido de suicidio conmociona a la localidad misionera de San Antonio. Una mujer de 40 años fue encontrada asesinada dentro de su casa y su pareja apareció ahorcada en un galpón de la misma propiedad.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en el paraje 20 de Junio, en la zona de Piñalito Norte, y fue descubierto cerca de las 22 del domingo.

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Según la reconstrucción inicial, la hija de la pareja, una adolescente de 17 años, volvió a la casa y se encontró con una terrible escena: su madre de 40 años, identificada como Sandra Beatriz Bilau, estaba tendida con múltiples disparos sobre la cama y ya no tenía signos vitales.

En medio de la desesperación, la joven llamó de inmediato a la Policía para alertar sobre lo sucedido.

Cuando los efectivos llegaron al lugar confirmaron la muerte de la mujer y, al inspeccionar el predio, encontraron a Edgardo Luis Schott, de 45 años y padre de la adolescente, colgado de una soga en un galpón ubicado dentro de la misma propiedad.

De acuerdo con el informe preliminar del médico policial, Bilau presentaba lesiones compatibles con disparos de arma de fuego, mientras que el hombre habría muerto por asfixia.

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Sin embargo, por orden del juzgado que interviene en la causa, ambos cuerpos serán sometidos a autopsias para determinar con precisión las causas de las muertes y reconstruir la mecánica del hecho.

Durante las pericias realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron una escopeta calibre 32 de sistema tiro a tiro, un rifle calibre .22, seis cartuchos calibre 32 sin detonar y tres vainas servidas del mismo calibre. Todo el material será sometido a pericias balísticas y científicas.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Policía Científica junto con el médico policial. La causa fue caratulada de manera provisoria como un presunto femicidio seguido de suicidio y la investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió el hecho.