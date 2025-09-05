La Policía de Misiones comenzó a investigar un presunto femicidio ocurrido el jueves en la localidad de San Vicente, después de que encontraran el cuerpo sin vida de Marisa Acuña en su domicilio. La víctima presentaba heridas de arma de fuego y, según informaron las autoridades, no logró sobrevivir a las lesiones.

El hallazgo sucedió cerca del mediodía en una vivienda situada en la calle Luis Pasteur 130, luego de que vecinos dieran aviso a las autoridades sobre una fuerte discusión que la víctima habría tenido con su pareja, un hombre de 53 años, identificado como M. D. R.

Después de que los efectivos ingresaran a la propiedad, confirmaron que la mujer no tenía signos vitales y contaba con varias lesiones producidas por un arma de fuego. No obstante, no precisaron la cantidad de disparos ni las zonas que afectó de su cuerpo.

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Según la información proporcionada por el medio Norte misionero, su pareja se habría convertido en el principal sospechoso del crimen. Incluso, los agentes creerían que se habría dado a la fuga en un vehículo Toyota Corolla dominio IHK 426 color azul.

De esta manera, el testimonio de los testigos reforzó la hipótesis de que se habría tratado de un femicidio. De hecho, uno de ellos relató que ambos habrían tenido una fuerte pelea antes de que se escucharan las detonaciones, aunque el motivo del conflicto sería desconocido.

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En el lugar del crimen, los agentes de Científica procedieron a la recolección de pruebas fundamentales para la causa. Entre los elementos incautados, destacaron vainas servidas, que podrían aportar información relevante sobre el arma utilizada y la secuencia de los disparos.

Tras conocerse el hecho, la Policía desplegó un amplio operativo cerrojo en toda la provincia, con la participación de distintas unidades regionales. El objetivo, según informaron las autoridades, es dar con el sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia. Además, se solicitó la colaboración de fuerzas de seguridad del Brasil para ampliar la búsqueda y evitar la posible fuga del principal acusado.