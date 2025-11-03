La tragedia ocurrió en Colonia Yacutinga, donde la Policía halló los cuerpos de una mujer de 41 años y su pareja de 68, en un presunto femicidio seguido de suicidio.

Un nuevo femicidio seguido de suicidio conmociona a Misiones. Este domingo, una mujer de 41 años fue asesinada de un disparo en el pecho y, horas después, su pareja de 68 años apareció muerto con un balazo en la cabeza en una chacra de Colonia Yacutinga, en la localidad de Gobernador Roca.

Efectivos de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca y de la Unidad Regional IX de Jardín América fueron al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre disparos de arma de fuego en una zona rural.

Al llegar, los policías encontraron el cuerpo de Claudia de Lisboa (41) frente a la casa, con una herida de arma de fuego en el pecho.

Durante un rastrillaje posterior, a unos 200 metros dentro de la propiedad, encontraron sin vida a Omar Rozsinieski (68), quien tenía un disparo en la cabeza y una escopeta calibre 28 a su costado. Los investigadores presumen que se trata del arma utilizada en ambos hechos.

Investigación

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica junto al médico policial, por orden del Juzgado de Instrucción en turno, para determinar la secuencia exacta del crimen.

De confirmarse la principal hipótesis, se trataría de un femicidio seguido de suicidio, una modalidad de violencia extrema que ya suma diez casos en Misiones en lo que va del año, el registro más alto desde al menos 2015.