Jessica Scarione, de 35 años, fue asesinada en su casa de Colonia Rural Nueva Esperanza, Neuquén, y su pareja, Luis Alberto Espinoza, es buscado como principal sospechoso.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de que un familiar, preocupado por no poder comunicarse con ella desde el viernes, acudió al domicilio el domingo. La Fiscalía investiga el hecho como un femicidio: la víctima presentaba disparos en el abdomen y heridas cortantes.

El cuerpo de Jessica fue encontrado en su casa precaria ubicada en la calle Maíz, entre Papa y La Vid. Vecinos relataron que el viernes por la noche escucharon una pelea y que había objetos tirados y dañados en el lugar.

Según explicó el comisario Juan Carlos Barroso, del departamento de Homicidios, la víctima presentaba dos disparos de arma de fuego y heridas cortantes, lo que motivó que la Fiscalía investigue el hecho como femicidio.

Espinoza, de 45 años, de contextura robusta, 1,63 m, tez trigueña y ojos y cabellos oscuros, es buscado activamente por la policía. Tenía denuncias previas por violencia de género y medidas cautelares que habían cesado tras volver a convivir con Jessica.

Primeras reacciones y pedidos de justicia

El Centro de Formación Profesional Nº 3, donde Jessica estudiaba, expresó su dolor en redes sociales: “Una vez más el femicidio nos arranca una vida... La vida de Jessica. Una estudiante, mujer, madre que ha vivido innumerables condiciones de inequidad y violencia machista”.

La Fiscalía, a cargo de Lucrecia Sola ordenó la autopsia al Cuerpo Médico Forense y el secuestro de imágenes de cámaras de vigilancia. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen un alerta de búsqueda de Espinoza en toda la provincia.