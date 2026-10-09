Una mujer de 33 años fue encontrada muerta este jueves en su casa de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, después de que sus familiares alertaran a la Policía porque no tenían noticias de ella. Poco después, los efectivos encontraron a su expareja, de 47 años, muerto en otra casa de la ciudad. El hombre tenía una prohibición de acercamiento vigente y la Justicia investiga un posible femicidio seguido de suicidio.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Noelia Díaz (33) y Daniel Ferreyra (47). Según la información conocida hasta el momento, existían denuncias previas por violencia de género y una medida judicial que le impedía al hombre acercarse a la mujer hasta el próximo 19 de octubre.

Sin embargo, pese a esa restricción, Ferreyra visitaba con frecuencia a su expareja, una circunstancia que adquiere relevancia en la investigación.

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El caso comenzó a descubrirse este jueves al mediodía, cuando familiares de Díaz se presentaron en la comisaría de Punta Alta para advertir que no tenían novedades de ella.

Ante la situación, efectivos policiales se dirigieron a una vivienda ubicada en Corrientes al 1000. Como nadie respondió a sus llamados, forzaron la puerta para ingresar.

En una de las habitaciones encontraron a la mujer muerta. De acuerdo con los primeros datos, tenía aparentemente un cable sujeto al cuello y presentaba una herida cortante.

Los familiares plantearon entonces la posibilidad de que su exnovio estuviera involucrado en lo ocurrido. A partir de esa información, los investigadores se trasladaron hasta el domicilio de Ferreyra, ubicado en la avenida Tucumán al 800, a unos 700 metros de la casa de Díaz.

Allí encontraron al hombre muerto en el patio de la propiedad, ahorcado con un cable.

Había una prohibición de acercamiento vigente

Uno de los aspectos centrales de la investigación es el antecedente de violencia de género entre Díaz y Ferreyra.

La Justicia había dispuesto una prohibición de acercamiento que continuaba vigente hasta el 19 de octubre. A pesar de esa medida, el hombre seguía concurriendo habitualmente a la vivienda de la mujer.

Los investigadores deberán determinar las circunstancias de ambas muertes y establecer si Ferreyra asesinó a Díaz antes de quitarse la vida, como plantea una de las hipótesis iniciales.

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Por el momento, la hipótesis de femicidio seguido de suicidio no fue confirmada oficialmente y el caso continúa bajo investigación.

Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal Jorge Viego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial N.º 5.

Además, las máximas autoridades policiales, encabezadas por Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, se dirigían a Punta Alta para intervenir en el operativo bajo las directivas de la fiscalía.