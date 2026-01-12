Una mujer de 52 años fue hallada muerta con un golpe en su cabeza y su ex pareja fue reanimada tras arrojarse a una pileta. La pareja ya arrastraba conflictos desde el viernes

Un grave hecho de violencia de género sacudió durante la mañana del lunes a la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde una mujer fue hallada sin vida dentro de una vivienda y su ex pareja fue rescatada con signos vitales tras arrojarse a una pileta, en lo que habría sido un intento de suicidio.

El episodio es investigado como presunto femicidio, y quedó a cargo de la Brigada de Femicidios de esa ciudad.

De acuerdo a las primeras informaciones oficiales, al arribar al domicilio señalado, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, identificada como Analía Colomer, de 52 años.

En el mismo lugar, un hombre fue hallado sumergido en una pileta, siendo rescatado de urgencia y reanimado mediante maniobras de RCP, lo que permitió estabilizarlo y trasladarlo con vida.

El hombre fue identificado como J. G., de 51 años, quien mantenía una relación conflictiva con la víctima. Según trascendió, la pareja atravesaba problemas desde el viernes pasado, situación que ya había generado tensiones previas.

Las fuentes indicaron que G. se encuentra bajo custodia policial, a disposición de la Justicia.

Siempre en base a los primeros datos recabados por la investigación, durante la mañana del lunes Analía Colomer se habría presentado en el domicilio para retirar pertenencias personales, en el marco de la conflictiva relación.

En ese contexto, y por causas que aún se investigan, habría sido atacada y asesinada de un golpe en la cabeza, lesión que le provocó la muerte en el lugar.

Investigación en marcha

Tras el hallazgo, se activó el protocolo correspondiente para casos de femicidio, con la intervención de peritos criminalísticos, personal policial especializado y autoridades judiciales.

La escena fue preservada durante varias horas para el relevamiento de pruebas, mientras se aguardan resultados de autopsia y pericias complementarias que permitan reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Consternación en la comunidad

El caso generó profunda conmoción en Reconquista, donde vecinos y allegados expresaron su consternación ante un nuevo hecho de violencia extrema contra una mujer.

La causa avanza bajo estricta reserva, mientras la Justicia define la situación procesal del presunto agresor.