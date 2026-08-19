Este miércoles por la mañana un hombre entró al Marketing Farm de Dorrego y Zeballos y apuñaló en el pecho a su exesposa, que trabajaba allí. Una de las testigos lo identificó, justamente, como "el exmarido, que la está volviendo loca”. Luego huyó, e incluso intentó suicidarse, pero la policía logró detenerlo

Una mujer de 56 años fue asesinada por su exesposo de una puñalada en el tórax, cuando trabajaba en la farmacia de Dorrego y Zeballos. El agresor, Martín B., de 55 años, la encerró en el depósito del local ante la presencia de compañeras y clientes, la acuchilló en el pecho y huyó hasta su casa de barrio República de la Sexta, donde la policía le dio alcance y lo arrestó en el ascensor del edificio. Poco antes, había intentado suicidarse.

El femicidio ocurrió pasadas las 9.30. Rápidamente, llegaron al lugar varios móviles de la policía motorizada, agentes de la Brigada de Orden Urbano y una ambulancia del Sies que asistió a la víctima, aunque no sobrevivió.

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“Fue rapidísimo. (Yo) estaba estacionada en el auto. Un auto paró al lado mío y entró alguien a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo y salieron corriendo las chicas de la farmacia. Él se subió de nuevo al auto, un Citroën, y se fue rápido”, comentó una testigo. Su aporte fue clave para dar con el agresor. Las características de su ropa –una campera gris– y el azul del auto permitieron seguirlo hasta Colón al 2000 donde, apurado, dejó el coche atravesado en la vereda, ingresó al edificio e intentó suicidarse. Lo arrestaron en el ascensor.

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La mujer añadió que habló con una empleada de la farmacia que salió del local asustada y que fue testigo del femicidio. “Me dijo que estaba atendiendo a otra chica, que entró un hombre de buzo y campera gris y la metió en un cuartito. Ella empezó a gritar auxilio y él salió corriendo”, añadió.

De acuerdo a lo que escuchó de esa farmacéutica, otra compañera de la víctima identificó al agresor como “el exmarido, que la está volviendo loca”.