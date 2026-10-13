La víctima tenía 26 años y era oriunda de Villa Gobernador Gálvez. Sus familiares la buscaban desde el sábado y llegaron hasta una pensión de la zona de Juan José Paso al 6200. El detenido había sido condenado en 2021 a seis años de prisión por narcotráfico y fue exonerado de la Policía de Santa Fe. El preinforme de la autopsia indicó que la víctima presentaba signos de asfixia

Una mujer de 26 años fue víctima de un femicidio en Rosario. Su cuerpo fue encontrado dentro de una valija, junto a una caja de reparto y envuelto en una frazada, en una habitación de una pensión de Juan José Paso al 6200. Por el crimen fue detenido un hombre de 37 años, un expolicía que había sido condenado por narcotráfico.

El hallazgo se produjo durante la madrugada del domingo 11 de octubre, luego de que familiares de la joven comenzaran a buscarla porque no tenían noticias de ella desde el día anterior.

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Según fuentes policiales, una familiar contó que un remisero había trasladado a la mujer hasta ese domicilio durante la mañana del sábado. Minutos después, el conductor recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le pedía que regresara a buscarla. Cuando volvió al lugar, tocó bocina, pero no obtuvo respuesta y se retiró.

Ante la falta de noticias, los familiares acudieron a la pensión y dieron aviso a la Policía. Con autorización de la propietaria, los agentes ingresaron al inmueble y realizaron una búsqueda en un departamento de la planta alta. Allí encontraron a un hombre de 37 años y, en un sector de la cocina, un bulto envuelto en una frazada dentro de una valija y junto a una caja de reparto.

Los efectivos preservaron la escena y solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Una médica examinó el cuerpo y constató el fallecimiento.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación, bajo la intervención de la fiscal Bertolotti. La funcionaria ordenó la detención del hombre por el delito de homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

Además, los investigadores secuestraron un teléfono celular que fue remitido a la Policía de Investigaciones (PDI) para la realización de pericias informáticas. Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias del crimen.

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La víctima fue identificada como Bárbara Camila Aragón, tenía 26 años y era oriunda de Villa Gobernador Gálvez.

A su vez, el preinforme de la autopsia indicó que la víctima presentaba signos de fallecimiento por asfixia, sin observarse otras señales de violencia.

En tanto que el hombre detenido, Eliel S. de 37 años había sido exonerado de la Policía de Santa Fe y tenía antecedentes por narcotráfico. En 2021 fue condenado a seis años de prisión por integrar una banda que trasladaba cocaína desde Rosario hacia Reconquista.

En julio de 2024, había sido demorado en otro procedimiento policial por llevar prendas con insignias de la fuerza y una réplica de arma. En aquella oportunidad, también se investigó una motocicleta con numeración adulterada y, de acuerdo con esa publicación, recuperó la libertad posteriormente.