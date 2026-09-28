La víctima fue identificada como Natalia Andrea Giménez, de 35 años. El cuerpo fue encontrado en la tarde de este domingo por sus hijos, dos adolescentes. Tenía golpes, un orificio en el cráneo y una herida en la zona del cuello

El cuerpo de una mujer de 35 años fue encontrado por sus dos hijos adolescentes en la tarde de este domingo en una casa de avenida Grandoli al 3800, en la zona sur de Rosario. Tenía al menos una herida en el cuello, un orificio en el cráneo y traumatismos.

Natalia Andrea G. fue hallada boca abajo sobre en el sector de la cocina. Sus hijos pidieron auxilio a una vecina y a su padre, que estaba separado de la mujer y se hizo presente en el lugar. En la escena, los peritos forenses no encontraron vainas servidas.

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Según los primeros datos, el interior del domicilio no estaba revuelto, pese a que aparentemente faltaban dos objetos de la víctima.

El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia bajo protocolo de femicidio. La fiscal Paula Barros solicitó medidas a la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones.