Un femicidio sacude a Tucumán. A Yudith Nazarena Jerez, de 36 años, la encontraron muerta dentro de su casa ubicada en la localidad de Graneros. Tras el hallazgo, detuvieron a su pareja, Pablo Salvador P. (39), a quien la Policía encontró escondido debajo de una cama y con manchas de sangre. Mientras se aguarda por el testimonio del sospechado, los investigadores buscan el arma con la que se habría perpetrado el asesinato.

El cuerpo de la mujer fue hallado este lunes por el hermano de la víctima, Jesús Alejandro Jerez, que de inmediato informó a la policía. Tras el aviso, los efectivos se trasladaron hasta el domicilio de la zona de La Cañada, y fue el personal médico el que constató que la mujer no tenía signos vitales.

Jerez tenía "un golpe a la altura de la sien, que podría corresponder a un impacto o a un posible proyectil", consignaron fuentes investigativas al diario La Gaceta. En ese contexto, se puso en marcha un operativo para preservar la escena y comenzó la búsqueda del presunto asesino.

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El denunciante remarcó que cuando ocurrió el hallazgo ni su sobrina (la pareja tenía en común una hija de 10 años), ni su cuñado estaban en la casa. Sin embargo, cuando los agentes policiales requisaron la vivienda, encontraron al hombre en una de las habitaciones: estaba escondido debajo de una cama.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso admitió haber cometido "un grave error" con el uso de un arma de fuego. Frente a eso, sumado al estado en que lo encontraron (tenía ropa manchada con sangre), quedó detenido de manera preventiva.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale. El funcionario dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal y la realización de la autopsia para determinar los motivos y las circunstancias de la muerte.

La investigación apunta a establecer cuál fue el escenario previo al momento en que Jesús Jerez llegó a la casa de su hermana, quien hace 15 años estaba en pareja con Pablo P. y compartía el manejo de una carnicería que funciona en el mismo terreno donde vivía la familia.

Previo al homicidio, fuentes locales confirmaron que no había registros de ninguna denuncia por violencia de género. Tampoco hay testimonios de testigos que hubiesen alertado sobre situaciones de ese tipo.

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“No hay antecedentes ni denuncias realizadas por la víctima. Los vecinos manifestaron que jamás habían escuchado gritos ni se habían enterado de situaciones de violencia doméstica. Sí dijeron que tenían discusiones típicas de pareja, más que nada por el tema laboral (de la carnicería), porque ella era quien intentaba mantener el balance económico del negocio”, sostuvo el comisario Alfredo Cecenarro.

A la espera de los resultados de todas las pericias, la pareja de la víctima permanece a disposición de la Justicia y se conoció que este miércoles la fiscalía expondrá la hipótesis con la que avanzará en su contra. Hasta el momento, según informó el jefe policial, "el arma homicida no fue encontrada”.