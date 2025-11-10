Una mujer fue asesinada a tiros el último sábado por la tarde en Villa Gobernador Gálvez. En una primera acción, la Policía detuvo a dos hombres y una mujer como sospechosos de haber participado del crimen. Por la noche, fue aprehendido el presunto autor material del femicidio, un hombre de 33 años que fue pareja de la víctima.

En el relato, agentes de la Policía de Acción Táctica fueron alertados de la presencia de una mujer herida en inmediaciones de las calles Bordabehere y Alfonsín, que es la continuación hacia el sur de Rosario de la avenida San Martín, tras el cruce del arroyo Saladillo.

Una ambulancia del Sies llegó al lugar, pero la víctima, identificada como Romina Sánchez de 25 años, falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

En el operativo, fueron detenidos dos hombres y una mujer, sospechados de haber participado en el crimen, cuando intentaban esconderse en una zona de casas precarias. En la vivienda, se secuentró un revólver calibre 38 municionado y cuatro cartuchos.

Posteriormente, tras una persecusión que comenzó en Tupac Amaru y Nicaragua, la Policía dio con el presunto femicida, identificado como Ezequiel P., de 33 años. En la detención, colaboraron varias unidades que realizaron un rastrillaje con la colaboración del Grupo Táctico Multipropósito.

La investigación quedó en manos el fiscal Alejandro Ferlazzo de Homicidios Dolosos, quien ordenó las primeras medidas y solicitó la presencia del gabinete criminalístico en el lugar del crimen.

Además del arma de fuego, secuestraron una moto marca Motomel de color azul que habría sido la utilizada para darse a la fuga.