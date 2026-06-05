Una mujer de 54 años y su pareja de 64 fueron encontrados muertos este jueves por la tarde en una casa en Posadas, provincia de Misiones.

La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un femicidio seguido del suicidio del hombre. Todo comenzó cuando la hija de la víctima alertó a través del 911 sobre la situación. El caso quedó a cargo de la Justicia, que ordenó pericias forenses para determinar las circunstancias exactas de ambas muertes.

Según informaron fuentes policiales y judiciales de Misiones, cerca de las 16 el Centro Integral de Operaciones 911 recibió un primer llamado de la hija de la mujer, quien manifestó que su padrastro habría intentado quitarse la vida mediante ahorcamiento.

Puede interesarte

Minutos después, la misma persona volvió a comunicarse para advertir que desconocía si el hombre continuaba con vida y que su madre también se encontraba sin signos vitales dentro del inmueble.

Efectivos de la Comisaría Tercera, personal especializado de la Policía de Misiones y equipos de emergencia sanitaria se trasladaron de inmediato al lugar. Al ingresar a la casa, los uniformados encontraron a Patricia Raquel González, de 54 años, sin vida en una de las habitaciones. En la parte posterior de la propiedad encontraron a Luis Roberto Zampedri, de 64 años, suspendido de un tirante, también fallecido.

Especialistas de la Dirección General de Policía Científica, el médico policial y autoridades judiciales trabajaron en la escena para preservar evidencias y reconstruir la mecánica de lo ocurrido.

Las primeras actuaciones y los indicios relevados llevaron a los investigadores a manejar como principal hipótesis un femicidio seguido de suicidio, aunque las circunstancias exactas deberán ser confirmadas mediante las pericias ordenadas por el magistrado de turno.

Puede interesarte

Durante las averiguaciones surgió un antecedente de violencia familiar entre la pareja. En abril de este año, González había radicado una denuncia contra Zampedri.

El Juzgado de Violencia Familiar Nº 2 dispuso entonces medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento por un plazo de treinta días. Sin embargo, según los registros consultados por los investigadores, esas restricciones ya no se encontraban vigentes al momento del hecho y no se habían registrado nuevas denuncias posteriores.