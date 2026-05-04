Una mujer de 58 años y un hombre de 65 fueron encontrados muertos en una vivienda de barrio Center. La principal hipótesis indica que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Interviene la Fiscalía de Violencia de Género.

Un grave hecho de violencia de género se registró el sábado en la ciudad de Reconquista, donde una mujer de 58 años fue asesinada con un arma de fuego y el presunto autor, un hombre de 65, se suicidó en el mismo lugar. La causa es investigada por la Fiscalía de Violencia de Género con intervención de la Policía de Investigaciones.

El episodio ocurrió en una vivienda situada en la intersección de calles 27 de Abril y Chubut, en barrio Center. Hasta allí acudió personal de la Comisaría 2ª de la Unidad Regional IX tras un aviso que alertaba sobre la presencia de dos personas sin vida en el interior del inmueble.

Puede interesarte

Trágico hallazgo

De acuerdo a fuentes policiales, el hallazgo fue realizado por el hijo del hombre, quien al ingresar a la casa se encontró con la escena y dio aviso inmediato a las autoridades. Los uniformados preservaron el lugar y convocaron a los peritos.

Con la intervención del Departamento Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI), Región IV, se logró identificar a las personas fallecidas como Teresa Faulkner, de 58 años, domiciliada en calle 9 de Julio al 2200, y Carlos Barrios, de 65, residente en barrio Center.

Las primeras pericias indicarían que el hombre habría utilizado un revólver calibre .32 para efectuar un disparo contra la mujer, provocándole la muerte en el acto. Posteriormente, el hombre se habría quitado la vida con la misma arma.

En función de estos elementos, la causa fue caratulada como Homicidio calificado, seguido de suicidio, bajo la figura de Femicidio.

Puede interesarte

Investigación en curso

En el lugar trabajó la Brigada de Femicidios de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, junto a peritos forenses.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, encabezada por el fiscal Norberto Ríos. También intervino en la escena el fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del teléfono celular de Jorge Daniel Barrios, de 37 años, hijo del presunto agresor, como parte de las medidas orientadas a reconstruir las circunstancias previas al hecho.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para la realización de las autopsias, mientras continúan las entrevistas a familiares y allegados, además de otras diligencias investigativas.