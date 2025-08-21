Sucedió la noche del miércoles en Orán. La víctima era también integrante de la fuerza. Una fiscal investiga el episodio.

Las inmediaciones de la Base Mitre de la Policía de Salta, en la ciudad de Orán, donde funciona la División de Drogas Peligrosas, fue escenario de un violento episodio, en el que un efectivo presuntamente mató a tiros a su pareja y luego se suicidó. La víctima también era integrante de la fuerza de seguridad.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, el femicidio ocurrió anoche, sobre la calle Emilia Bustamente al 1200, luego de una aparente discusión de la pareja a metros de la comisaría.

En ese sentido, indicaron que la principal hipótesis -por ahora- es que todo se habría desencadenado en el marco de una pelea personal que rápidamente subió de tono, en la que en un momento el hombre la atacó a quemarropa y luego se disparó en la cabeza. El agresor murió dos horas después en el hospital San Vicente de Paul, mientras que su pareja falleció en el lugar.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Soledad Filtrin Cuezzo, integrante de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Hasta el momento, la fuerza de seguridad provincial no emitió un comunicado ni detalles de lo que pasó. “El peritaje de los celulares será clave”, adelantaron las fuentes consultadas por este medio.

De acuerdo con lo que trascendió en medio locales, la víctima fue identificada como Erica Quispe y el presunto femicida como Humberto Darío Choque, de 36 años. “Ambos eran agentes”, precisaron las fuentes.

Según informaron, el Subdirector de la División de Drogas Peligrosas, Comisario General Julio Hoyos, se trasladó al lugar acompañado por una comitiva de Jefatura de Policía.

Por su parte, los vecinos del barrio aseguraron al medio Qué Pasa Salta haber escuchado varias detonaciones cerca de las 21 horas.