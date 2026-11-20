Un grave episodio de violencia de género conmocionó este viernes a la ciudad de Santa Fe. Un efectivo de la Policía provincial asesinó a su pareja, también integrante de la fuerza, y posteriormente se quitó la vida en una vivienda de barrio Santa Lucía.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Corrientes al 4100, en un pasillo situado detrás de la escuela del barrio. Las víctimas tenían 28 y 27 años, respectivamente, y ambos integraban la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I.

La investigación preliminar apunta a un femicidio seguido de suicidio. La pareja tenía un hijo de siete años, cuya identidad se mantiene en reserva.

Una discusión que terminó en tragedia

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el vecindario, antes del desenlace se habría producido una fuerte discusión dentro de la vivienda. Algunos habitantes de la zona escucharon gritos y advirtieron una situación de violencia física.

En medio del episodio, vecinos habrían intentado intervenir para detener la agresión. Según la reconstrucción inicial, el hombre tomó el arma reglamentaria de su pareja y le disparó. Instantes después, utilizó la misma arma para quitarse la vida.

Los llamados de alerta al sistema de emergencias 911 movilizaron a distintos efectivos policiales. Al llegar, los agentes encontraron a ambos integrantes de la fuerza sin vida.

La investigación judicial

Tras el episodio, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y especialistas del Gabinete Criminalístico trabajaron en el lugar para realizar los peritajes y reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro se hizo presente en la escena y dispuso las primeras medidas para esclarecer las circunstancias de las dos muertes.

Uno de los aspectos que surgió durante las primeras horas fue la situación del hijo de la pareja. Según la información inicial difundida por El Litoral, el niño no se encontraba en la vivienda al momento del hecho, ya que estaba en la escuela.

La noticia generó una profunda conmoción entre los vecinos, familiares y compañeros de trabajo de las víctimas, que se acercaron al lugar durante la mañana.

Una semana marcada por la violencia

El episodio se produjo en una semana particularmente violenta para la capital provincial. En pocos días se registraron distintos hechos con víctimas fatales en barrios de la ciudad.

El lunes fue asesinada una mujer en barrio General Alvear. Posteriormente, se produjo un doble homicidio en barrio Guadalupe Residencial, donde murieron un hombre y su hijo.

Este viernes, el femicidio seguido de suicidio en barrio Santa Lucía volvió a poner en primer plano la gravedad de la violencia de género en Santa Fe.