En las últimas horas, Fernanda Iglesias admitió en pleno vivo que tuvo un acercamiento muy fogoso con Alexis “El Conejo” Quiroga, exparticipante de Gran Hermano (Telefe) y sorprendió a todos.

El actual participante del Bailando 2023 (América TV), expareja de Coti Romero, estuvo con la correntina a los pocos meses de comenzar el reality más famoso del país hasta junio de 2023, donde finalmente la relación se rompió y ellos mismos lo confirmaron.

Si bien algunos rumores decían que podían llegar a arreglarse, los propios protagonistas ven muy alejada esa posibilidad al menos en la actualidad, y cada uno está haciendo su camino.

Por este motivo, Ángel de Brito picanteó a Fernanda Iglesias en LAM (América TV) diciéndole que "estaba caliente" con el exhermanito, y la panelista contó detalles de las palabras que cruzaron.

Cuando el conductor empezó a meterle presión, sus compañeras se sumaron a hacerle bromas, Y Fernanda reveló un dato contundente sin ningún tipo de filtro: "Le dije 'podría ser tu madre' y él me respondió 'pero no sos mi madre'".

Qué dijo Fernanda Iglesias sobre Fabián Doman

La periodista estalló contra Fabián Doman en LAM (América TV) al ver que la incluyó en un informe con las personas que defendían a Aníbal Lotocki años atrás. "¿No te cansaste de hacerme daño?", le preguntó la panelista indignada.

"Tengo un mensaje donde me dicen: 'hoy Doman puso un informe donde Fernanda Iglesias bancaba a Lotocki, le declaró la guerra'", le señaló Ángel a la panelista. Y ella respondió: "Yo lo entrevisté a Lotocki en 2016, lo que defendí en todo caso fue mi entrevista. Si Doman me quiere hacer daño... ya está. ¿No te cansaste de hacerme daño? Suficiente me parece".

Y siguió, muy molesta: "Era mi trabajo, era la otra campana. Lo que reconozco es que se defendía muy bien, y como que vos decías 'puede que tenga razón', pero yo defendí mi nota, claramente no voy a defender a alguien que hace esas cosas".

Mirando a cámara, disparó: "Y te lo repito, Doman, ¿cuánto más daño me pensás hacer? ¿No te cansaste? ¿No te alcanzó con todo lo que me hiciste? Yo soy una mina que no tengo padrinos, laburo por mi mérito, déjense de joder. No sé por qué labura Doman... tengo mis dudas... él sabe cosas".

Qué pasó entre Fernanda y Fabián

La periodista y el conductor están en guerra desde 2016, cuando ella le pegó un cachetazo en vivo a su colega Andrea Taboada y el expresidente de Independiente decidió echarla por aquel entonces de Nosotros a la Mañana (El Trece).

Otro motivo por el que Fernanda Iglesias odia a Fabián es porque ese mismo año, él contó al aire que ella era víctima de violencia de género, cuando había decidido no exponerlo: "No era la idea que lo contaran en el programa. Yo estaba procesando todo y no estaba preparada para enfrentar lo que se viene después que alguien lo cuenta en un programa. Ya está, ya pasó, yo sigo para adelante".