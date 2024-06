El abogado Fernando Burlando finalmente no representará a los padres de Loan Danilo Peña en la investigación sobre su desaparición, tal como confirmó este lunes a TN. "Es todo muy raro", comentó el letrado.

Burlando tenía planeado viajar a Corrientes para unirse a la querella y expresó que desde la Justicia "se perdió mucho tiempo", subrayando que cada segundo es crucial para encontrar al niño de 5 años. Sin embargo, un día después de anunciar su intención de representar a la familia de Loan, explicó la razón por la cual decidió no continuar. "No me puse de acuerdo con los abogados", reveló.

En el caso que investiga la desaparición de Loan hay seis imputados, aunque los padres, María Noguera y José Peña, no están en la lista de sospechosos, al menos por ahora. Un detalle relevante es que ambos tienen abogados diferentes.

Fabián Lucero representa a la madre de la víctima, mientras que el padre de Loan cuenta con la representación de Roberto Méndez. En este contexto, Burlando se comunicó con ellos y decidió apartarse del caso.

Burlando había manifestado su deseo de unirse a la querella para descubrir la verdad. El domingo había hablado con uno de los hermanos de Loan y "ultimado detalles con los colegas" para viajar a Corrientes y colaborar con la investigación.

Puede interesarte

"No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado. La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero que hay que entender es que esto es una triste realidad", afirmó.

Y concluyó con un fuerte mensaje a los detenidos por su contradicción. "Es prueba que los compromete. Mi recomendación es que aporten algo. Ahora los colegas tendrían que apuntar los cañones para generar una situación de compromiso. Para mí, son una organización".