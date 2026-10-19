Fernando Burlando sorprendió durante una entrevista televisiva al revelar un aspecto desconocido de su intimidad. El reconocido abogado contó que desde hace tres años utiliza un chip hormonal, al que definió como sexual, y aseguró que el tratamiento tiene efectos positivos en su energía y su vida cotidiana.

La confesión ocurrió durante su participación en Infobae al Mediodía, el programa de Infobae en Vivo, cuando los conductores le consultaron por una versión relacionada con un supuesto chip de seguridad de su pareja, Barby Franco.

Aunque prefirió no dar detalles sobre ese asunto, Burlando decidió hablar de su propia experiencia.

“Yo tengo un chip hormonal, uno sexual”, afirmó ante la sorpresa de los integrantes del programa.

El abogado explicó que, según su experiencia, el dispositivo permite regular distintas funciones hormonales. Para describir cómo se siente desde que comenzó a utilizarlo, lanzó una comparación que llamó la atención de todos: “Y tengo la cabeza no como un chico de 30, sino como un chico de 17 años”.

Cuando le preguntaron a qué se refería, respondió: “A todo”.

🟠“TENGO UN CHIP SEXUAL” Fernando Burlando contó que tiene implantando un chip hormonal hace tres años para mantener determinados niveles hormonales. https://t.co/4scftvbh9H — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) October 15, 2026

El tratamiento que realiza desde hace tres años

Burlando aseguró que comenzó a utilizar el dispositivo hace tres años y que considera positivos sus resultados. Además, señaló que el profesional que lo atiende trabaja con tratamientos orientados al bienestar y al envejecimiento.

Durante la entrevista, el abogado sostuvo que estas prácticas buscan mejorar la calidad de vida a medida que pasan los años, aunque sus afirmaciones sobre posibles efectos preventivos corresponden a su experiencia y no constituyen evidencia médica sobre la eficacia del procedimiento.

También explicó que el tratamiento requiere evaluaciones y controles previos, y aseguró que puede indicarse tanto a hombres como a mujeres.

La revelación generó sorpresa entre los presentes, especialmente cuando contó que su familia conoce el procedimiento.

“Mis hijas ya lo saben”, comentó. Y añadió que incluso su madre está al tanto.

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Su intensa rutina de trabajo y entrenamiento

Durante la conversación, Burlando relacionó el tratamiento con la energía que asegura tener para afrontar sus múltiples actividades profesionales y personales.

Como ejemplo, contó que recientemente había terminado de trabajar en el juicio por la muerte de Diego Maradona a las nueve de la noche y que, dos horas después, todavía continuaba estudiando cuestiones judiciales.

También señaló que a la mañana siguiente había comenzado el día entrenando.

Sus comentarios provocaron bromas entre los conductores, que se mostraron interesados en conocer más detalles del procedimiento.

La conversación también recuperó antiguas declaraciones de Barby Franco, quien años atrás había bromeado públicamente sobre la posibilidad de que su pareja utilizara un chip sexual.

Esta vez, fue el propio Burlando quien confirmó que realiza un tratamiento hormonal y sorprendió al hablar abiertamente de sus efectos en su vida cotidiana.