Durante la tarde del martes, en Ayacucho 3700, se concretó un ataque a tiros al estilo "colombiano", el que dejó como saldo dos jóvenes heridos. Las víctimas fueron identificadas como Alexis Gorosito, de 20 años, y Silvio González, de 27.

Según los primeros reportes todo ocurrió minutos después de las 14 cuando dos individuos, a bordo de una motocicleta, se aproximaron al mencionado domicilio. El acompañante, sin descender del vehículo, efectuó varios disparos de arma de fuego, impactando en la zona de la cadera de Gorosito y en los miembros inferiores de González.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Iturraspe de manera particular, siendo Gorosito llevado por su padre, Antonio, de 57 años. Además, González ingresó al nosocomio acompañado de su pareja, una mujer de 23 años. Ambos presentaban múltiples heridas de bala pero, según el informe médico, las lesiones no revisten gravedad y no implican riesgo de vida.

Puede interesarte

Puesto al tanto de lo sucedido investigadores policiales procedieron, como es de práctica, con la toma de declaraciones a testigos y el relevamiento de la escena del crimen.

En este sentido el grupo técnico criminalístico de la PDI dispuso el secuestro de las prendas de vestir de las víctimas y realizó estudios toxicológicos. Desde el lugar del hecho se incautaron un total de siete vainas servidas calibre .380, dos calibre 9 mm y una calibre 22, lo que revela la ferocidad que tuvo el ataque.

Puede interesarte

En la investigación, se destaca la ausencia de cámaras de seguridad públicas o privadas en la zona que puedan aportar a la identificación de los agresores.

Sin embargo, la hipótesis de un posible enfrentamiento armado entre las víctimas y los victimarios no se descarta. Mientras, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.