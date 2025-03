Momentos de extrema tensión se vivieron en la noche del miércoles en barrio Barranquitas, de la ciudad de Santa Fe, cuando un feroz tiroteo atemorizó a los vecinos de las calles Gaboto y Lamadrid.

Según se supo, el hecho ocurrió alrededor de las 20,35 horas y dejó como saldo al menos 14 vainas servidas en la escena del crimen y varias viviendas con impactos de bala en sus estructuras.

Agentes del Comando Radioeléctrico fueron comisionados tras recibir múltiples llamadas alertando sobre detonaciones en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 50 años, quien manifestó haber escuchado los disparos y denunció el ataque a su domicilio.

Además de su vivienda, otros tres domicilios ubicados en la misma cuadra también fueron alcanzados por los proyectiles. Los disparos impactaron en las fachadas, en techos y en la vía pública.

En total, los agentes encontraron siete vainas servidas en la esquina de Gaboto y varias más dispersas sobre calle Lamadrid, sumando un total de catorce. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque sí se reportó una persona descompensada por la situación.

Según el testimonio de uno de los afectados, la familia de la víctima ha sido señalada injustamente como responsable de otro episodio violento ocurrido días atrás. "Dicen que nosotros fuimos y les tiroteamos la casa, pero no hicimos nada. No tenemos ni auto", expresó con desesperación.

Cuentas pendientes

Además, apuntó contra una familia del barrio a la que responsabiliza por la balacera y la ola de violencia que sacude la zona. "Ayer mi nieta iba a la escuela y ellos la amenazaron. No nos dejan en paz", denunció.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron los daños y recogieron al menos 14 vainas servidas, encontradas en la ochava sureste de calle Gaboto y en la intersección con calle Lamadrid.

La gravedad del episodio encendió la alarma entre los vecinos, quienes aseguraron que el tiroteo fue una represalia y que la zona se ha convertido en un foco de violencia constante vinculado al narcotráfico.

Uno de los denunciantes, evidentemente afectado por la situación, expresó su temor: "Nos culpan de cosas que no hicimos, nosotros no tenemos nada que ver. Dicen que fuimos a tirotear la casa de ellos, pero no tenemos nada que ver. Es terrible vivir así. Anoche mi nieta iba a la escuela y tuvo que esconderse porque estaban disparando, más de 14 tiros hubo", relató el hombre, desesperado.

Por el hecho, se encuentran mencionados en los relatos vecinales dos individuos conocidos en el barrio como "Pampers" y el hijo de "Butafá", quienes habrían sido parte del tiroteo. Según los testimonios, los mencionados estarían vinculados a actividades ilícitas y serían responsables de las amenazas y los disparos.

"Vivir con miedo"

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 6ta junto a personal del Comando Radioeléctrico y la Policía de Investigaciones, que procedieron a la recolección de pruebas. Según trascendió, hasta el momento no se han realizado detenciones por el ataque.

Los vecinos manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona y exigieron medidas urgentes para evitar nuevas situaciones de violencia. "Es horrible vivir con miedo, no podemos salir de nuestras casas", expresaron.

Las autoridades continúan investigando los hechos para determinar responsabilidades y dar con los autores del violento ataque.