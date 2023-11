Fue en los primeros minutos del jueves cuando la cuadra de calle Lamadrid 4500 (entre Perú y Bolivia), en barrio Barranquitas Oeste de la ciudad de Santa Fe, se convirtió en un verdadero escenario de guerra.

Los protagonistas fueron dos grupos de individuos, todos portando distintas armas de fuego, que se ubicaron en cada una de las esquinas. El tercer involucrado fue un hombre que vive en el citado sector, con quien los primeros mantienen una vieja "bronca".

De pronto, en medio del silencio de la noche, retumbó un disparo. Ese primer estampido abrió la cuenta de lo que fue un demencial ataque que incluyó más de 50 detonaciones de armas de fuego.

Muchos de los proyectiles impactaron contra los frentes de algunas viviendas y vehículos que estaban estacionados. Las huellas de los impactos quedaron marcadas en puertas, ventanas, en canaletas y el parabrisas de una camioneta.

Vivir con miedo

En medio de esa situación quedaron los demás vecinos que despertaron por los estruendos de los balacera. Todavía esta mañana se percibía el estado de terror que reinaba en la cuadra. "Fue algo tremendo.... no sé cómo no hay algún muerto", dijeron algunos a El Litoral.

Otro de los testigos opinó que "pasada la medianoche se escucharon múltiples disparos de arma de fuego entre las calles Perú y Bolivia, en el cruce con Lamadrid. Creo se trató de un enfrentamiento entre varios muchachos".

"Yo estaba durmiendo cuando comencé a escuchar los tiros. Fue un infierno... no paraban. Me quedé paralizada por el miedo. Después me enteré que todo fue porque hay problemas con un vecino. Este hombre quedó solo porque todos sus hermanos están presos. Son cuestiones de ellos, andan en 'todas' (venta de drogas, armas, etc.) y las resuelven así", opinó otra entrevistada.

Más de 30 vainas servidas

Culminada la balacera arribó al lugar personal policial, que había recibido un alerta de la Central 911. Se llevó a cabo una inspección en viviendas cercanas, encontrando impactos y perforaciones en las fachadas de los inmuebles.

Además, se registraron impactos de bala en una camioneta marca Chevrolet modelo F100 (posiblemente duplicada).

Desde la escena del suceso los peritos procedieron al secuestro de más de treinta vainas, un cartucho, un encamizado y un proyectil encamisado, los que fueron asegurados como evidencia y material de trabajo para el equipo de Balística.