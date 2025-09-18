Tres oficiales del Departamento de Policía Regional del Condado de Northern York murieron y dos más resultaron heridos cuando regresaban a una vivienda en el sur de Pensilvania en busca de un presunto acosador. La violencia estalló durante una situación doméstica que había comenzado un día antes, y el sospechoso, identificado como Matthew James Ruth, de 24 años, fue abatido por la policía en el lugar.

Un día negro para las fuerzas del orden

El condado de Northern York calificó el miércoles como un “día oscuro y desgarrador”. Los departamentos vecinos intervinieron para ayudar a cubrir los turnos mientras el personal de la agencia permanecía de luto. Según las autoridades, fue uno de los días más mortales para la policía en el estado en lo que va del siglo, igualando un saldo similar ocurrido en 2009.

La comunidad en shock

Vecinos y transeúntes se mostraron consternados. Rose Miller, que vive cerca de la casa de Ruth, relató que los investigadores visitaron la vivienda dos veces el miércoles, llevándose bolsas con posibles pruebas. “Necesitamos hacer mejor como sociedad. Necesitamos ayudar a las personas que piensan que tomar un arma es la respuesta para resolver disputas”, declaró el gobernador Josh Shapiro.

La gente saluda mientras un vehículo del sheriff del condado de York pasa durante una procesión el miércoles en Spring Grove, Pensilvania, después de que cinco policías fueran baleados, dejando tres muertos.Matt Slocum/AP

Escena del crimen

El enfrentamiento tuvo lugar en un camino rural rodeado de campos de soja y maíz, graneros y una granja de cabras, a unos 16 kilómetros de Hanover y cerca de Maryland. Testigos contaron que escucharon numerosos disparos y luego observaron la llegada de helicópteros y vehículos policiales. Una procesión con banderas estadounidenses acompañó el traslado de los cuerpos al forense, mientras la comunidad dejaba flores frente a la sede policial.

Recuerdos de otros episodios trágicos

El condado de York había registrado otra tragedia policial en febrero, cuando un oficial murió durante un enfrentamiento con un hombre armado en un hospital. Ahora, la región vuelve a lamentar la pérdida de tres agentes y mantiene la esperanza de recuperación para uno de los heridos, cuyo estado sigue siendo crítico.