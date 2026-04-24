Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas este jueves en un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Es la segunda balacera masiva que vive este estado en menos de una semana.

"Tenemos cinco víctimas en un hospital local, una de los cuales ha fallecido, otra está siendo operado y el resto tiene heridas menores", dijo a los medios el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse. Además, agregó que otro herido "muy leve" estaba siendo tratado en otro hospital.

El tiroteo comenzó a las 13.22, hora del centro de Estados Unidos, cuando dos grupos de personas discutieron y gritaron en el área de alimentos, expuso el policía.

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"Tenemos a cinco sospechosos en custodia. La investigación sigue en curso y todavía buscamos a más gente que pudiera estar involucrada", agregó Morse.

El jefe prometió más detalles del caso conforme avance la investigación sobre el episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en la zona de venta de alimentos del establecimiento.

Videos del incidente muestran a algunas de las víctimas en el suelo frente a un restaurante de comida rápida, así como a paramédicos que sacan en camillas a los heridos del centro comercial.

La portavoz del centro comercial, Lindsay Kahn, lo calificó como un “día aterrador” para todos los que estaban allí.

Por su lado, Desire Batton, que trabaja en una tienda de ropa, dijo que ella y otros trabajadores corrieron hacia una sala de descanso para protegerse. “Nos escondimos allí hasta que llegaron los policías y nos sacaron”, relató, y agregó que fue una experiencia aterradora.

Kennedy Barnum, de 22 años, indicó que había ido al centro comercial para almorzar cuando escuchó a una mujer afuera hablando por teléfono decir: “Después te llamo. Hay un tirador activo en el centro comercial”.

“Hablamos con una guardia de seguridad allí y nos dijo que había un tirador activo, que habían disparado y herido a personas, y que debíamos irnos de inmediato”, dijo Barnum.

El suceso ocurrió después de otro tiroteo masivo en el que un hombre mató a ocho niños de entre uno y 14 años este domingo en Shreveport, otra ciudad en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos.

El agresor, identificado por la directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport, Leigh Anne Evensky, como Shamar Elkins, fue abatido por la Policía tras robar un auto y protagonizar una persecución.

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Era un veterano del ejército de 31 años que publicó una foto en redes sociales poco antes del hecho, en la que una de sus hijas sostenía una hamburguesa. El tiroteo que comenzó fue el más mortífero en Estados Unidos desde 2024.

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", dijo en esa oportunidad Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. "Es una mañana terrible", se lamentó.

Estados Unidos registró en lo que va del año 120 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas, según Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que recopila los datos los incidentes de violencia armada en el país.