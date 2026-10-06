Una celebración de graduación terminó en un fuerte accidente en la ciudad ecuatoriana de Azogues, donde una “chiva” decorada con globos y ocupada por estudiantes volcó en pleno centro.

El siniestro ocurrió durante la tarde del sábado en la intersección de las calles Sucre y Rivera. Cámaras de seguridad y teléfonos celulares registraron el momento en que el vehículo perdió la estabilidad y terminó volcando mientras trasladaba a exestudiantes de la Unidad Educativa La Providencia.

SE VEÍA VENIR esta tragedia. Ocurrió en Catamayo, Ecuador, durante la celebración del "Pro" de un colegio local. Irresponsabilidad nivel 10. https://t.co/PGMGV9Ic5A — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) October 4, 2026

Tras el accidente, 22 menores fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica. De acuerdo con la información difundida, tres permanecieron internados en condición estable, mientras que otros presentaron golpes en la cabeza y el tórax. Uno sufrió una fractura en un brazo y otro, en el esternón.

Personal de Bomberos de Azogues y Biblián, junto con efectivos policiales, trabajó en el lugar para asistir a los afectados y ordenar la circulación después del vuelco.

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Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y mostraron la magnitud del impacto, transformando en cuestión de segundos una jornada de festejo en una situación de emergencia.