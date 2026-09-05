Franco Colapinto habló con la prensa luego de la gran jornada que tuvo Alpine en las qualys del Gran Premio de Italia, en Monza. El piloto argentino de Fórmula 1 elogió la tarea de su equipo pero especialmente de su compañero, Pierre Gasly, quien fue el más rápido de todos en la clasificación y largará primero en la carrera del domingo.

"Es bastante increíble. Es una sorpresa del equipo también, no esperábamos hacer la Pole. Pierre hizo una Qualy muy buena, obviamente" afirmó Colapinto tras la gran jornada grupal. Por otro lado, habló de su propio desempeño tras terminar octavo (largará séptimo por la sanción a Antonelli): "Creo entender el porqué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre daba saltos más grandes que yo, y yo no encontraba esas mejoras que él tenía. Estuve en el mismo tiempo y después me caí un poco".

Otro aspecto que destacó Colapinto tras la histórica jornada fue el de las expectativas previas. En ese sentido, afirmó: "Quedar octavo era un muy buen resultado para nosotros ayer, y hacer la Pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo. Con ganas de mañana hacer una gran carrera e ir para adelante".

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La cronología del sábado comenzó con la Q1. En la misma, Franco Colapinto registró un tiempo de 1:22,662. Luego, mejoró su posición en la Q2, donde completó la vuelta en 1:22,40 y finalizó octavo, por delante de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, pilotos de Ferrari. Ya en la Q3, el argentino anotó 1:22,220, terminó octavo y largará séptimo por la sanción a Kimi Antonelli, de Mercedes, debido al cambio en su unidad de potencia.

Por parte del francés Pierre Gasly, la clave estuvo en la Q3, en la cual alcanzó el registro de 1:21,786 y superó a George Russell (Mercedes) por tan solo 60 milésimas y a Oscar Piastri (McLaren) por 180 milésimas. Ahora, querrá repetir la hazaña que consiguió en 2020, cuando obtuvo su primera victoria en la categoría en este mismo circuito.

Otro de los temas por el que fue consultado el joven talento de 23 años fueron las mejoras de su vehículo. "Las mejoras fueron muy buenas. Las mejoras desde la carrera pasada dieron un salto muy grande. Eso fue muy positivo. Obviamente, en mi caso, debo aprender un poco de la Qualy de Pierre, cada vuelta que hacía mejoraba. En mi caso debo entender eso y dar un salto para el futuro".