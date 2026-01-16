A partir del material recogido, en los que se evidencian escenas violentas con criaturas, los padres radicaron denuncias en Fiscalía. “Queremos que el lugar quede clausurado y que a las maestras involucradas le quiten la matrícula", señalaron

Un jardín maternal de Villa Constitución fue clausurado debido a que padres de niños que asisten a la institución denunciaron situaciones de maltrato a las criaturas de parte de, al menos, tres maestras. Escenas de violencia verbal y zamarreos fueron captadas con teléfonos celulares y presentadas como prueba.

Además, según dijeron dos madres denunciantes, en los mismos grupos de las docentes circulaban videos y audios con maltratos a sus hijos.

Las padres y madres de niños que asisten al maternal de la localidad del sur santafesino radicaron una denuncia en Fiscalía por maltrato infantil hacia sus hijos y acompañaron la presentación de imágenes registradas en las que se ven a dos mujeres que cuidan a los chicos gritándoles y tironeándolos. Se escucha a algunos llorar con fuerza y a las maestras maltratarlos y burlarse de ellos.

Desde la puerta del jardín clausurado, advirtieron que hay videos de momentos más tensos que incluyeron insultos a los bebés, pero que optaron por no mostrarlos.

El jardín de infantes en cuestión funcionaba desde marzo de 2024. “Queremos que quede clausurado y que a las maestras involucradas le quiten la matrícula para que no puedan ejercer nunca más”, dijeron las madres.

Gabriela, una de las madres denunciantes, relató que tiene “dos audios donde la maestra relata cómo le pega” a su hija y que incluso distribuyó en el grupo de docentes un video que muestra a la pequeña “en situación de crisis” por el maltrato recibido.

Aparentemente, según dijo, los videos eran grabados por maestras auxiliares, que les dijeron que buscaban pruebas del maltrato para luego denunciarlo. Los padres y madres lamentaron que no les hayan avisado antes a ellos, para que pudieran tomar precauciones y cuidar a sus hijos. Habría material de este tipo registrado al menos desde octubre.

“En sus declaraciones ellas dicen que se quedan para poder buscar estas pruebas y que esto no quede impune”, contó una madre. Que agregó que su hijo de tres años volvió un día con un golpe y le dijo que una maestra le había pegado en la cabeza. “Lamentablemente yo le creí al adulto. Las docentes me dijeron que se había tropezado”, sumó entre sollozos.

Varios padres refirieron también que los chicos pronunciaban insultos que no les enseñaban en sus casas. “Replican la violencia verbal, las conductas agresivas que recibían. Es indignante”, enfatizó una mamá