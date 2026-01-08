El mundo del espectáculo se sacudió por completo tras el estallido de rumores sobre una presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani durante su viaje laboral a España. El actor, que actualmente comparte su vida con la actriz, había viajado a Madrid en noviembre para participar de una obra de teatro. Allí, una joven de 28 años llamada Sarah Borrell entró en escena y, en medio del revuelo, salieron a la luz los chats privados entre ambos.

Las pruebas las compartió Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), al compartir las capturas de pantalla que dejaron al descubierto la intimidad de la conversación. El intercambio de chats, que comenzó en noviembre pasado, llamó la atención al panel. En especial porque la muchacha había registrado el teléfono del artista como “Luciano Actor”.

Según relataron en el piso, Luciano y Sarah se conocieron en un bar de Madrid en noviembre pasado, aunque la charla se trasladó rápidamente a los mensajes privados. No tardaron en intercambiar teléfonos y direcciones de sus respectivos domicilios: “Esta es la ubicación de su departamento, y escribe: ‘Acá es mi piso’. Y ella le dice: ‘Ah, vives cerca de Branchit’, que era su trabajo”, continuó Iglesias mientras desgranaba la cronología.

Puede interesarte

El ida y vuelta no se detuvo en lo formal. Luciano llegó a mandarle fotos desde su lugar de trabajo, acompañadas de comentarios que dejaban traslucir una intención más allá de lo amistoso. “Ya en mi camarín”, le escribió, mientras Sarah respondía: “Mucha suerte, va a salir bien”. El diálogo avanzó y ella preguntó si tenía una página de Instagram. Castro evitó darle su usuario personal y le pasó el Instagram de la obra, Sansón de las Pinas. “Aparece el apellido de él. ¿Cómo no lo buscó en Instagram?...”, se preguntaron desde el panel del ciclo en voz alta.

💔 LUCIANO CASTRO EN LA MIRA POR UNA SUPUESTA INFIDELIDAD



👉🏼 El actor habría engañado a Griselda Siciliani con una mujer española,#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/TFVH2oYIYg — América TV (@AmericaTV) January 7, 2026

“Él la invitaba todo el tiempo a hacer planes”, apuntó Pampito. Sarah, por su parte, se mostraba cautelosa al conversar con Castro. “Quería verte”, escribió el actor en varias oportunidades. Ella respondía con frases como “Mejor mañana, estoy cansada después del finde”. El panel coincidía: “Hay como un WhatsApp diario de coqueteo... de cómo estás viviendo tu vida”.

Sarah Borrell en #PuroShow sobre como conoció a Luciano Castro (2): pic.twitter.com/WLxIkU9Lwu — RATING TV ARG (@ratingtvargg) January 7, 2026

El intercambio siguió sumando mensajes. “¿Dónde vives? ¿Cerca de casa?”, preguntó él. “Vivo en Sol”, respondió ella. “¿Cómo te fue con la obra?”, siguió la charla. “Muy bien, ya pronto saldré”. Se sucedían los audios, las ubicaciones, los horarios de clases y hasta los recorridos en metro. “Veintinueve minutos tarda donde está ella en encontrarse con él”, detallaron en el programa, mientras en pantalla se sucedían los mapas y rutas de Madrid.

La insistencia de Castro quedó en evidencia. “Siempre estuvo intentando hasta el último momento ver si se podía juntar con Sara”, observó Pampito entre risas. “Hay un interés, una gana”, resumió. Iglesias coincidió: “Él seguía buscando todo el tiempo la charla y ella estaba como más cautelosa”.

El chat fue subiendo de tono. “¿Quieres una noche loca, pues?”, lanzó Sarah, a lo que él respondió: “Sí, y una foto tuya”. Ella le envió lo que los panelistas definieron como una “foto bomba”. “Sos hermosa”, escribió el actor. La charla se volvió más íntima y directa. “¿Llegaste al aeropuerto?”, preguntó ella. Él le respondió con una foto desde el lugar, sellando el final de uno de sus viajes.

Puede interesarte

Las idas y vueltas continuaron fuera de España. Sarah le escribió: “Hola, Luciano, tanto tiempo. Pensé que estabas casado y que por eso desapareciste. Pero bueno, rodaste mucho tiempo”. A lo largo de las conversaciones, Castro intentó convencerla de que volvería a Madrid, aunque los panelistas pusieron en duda esa versión. “Le estaba proyectando que el siete de enero iba a volver porque tenía una grabación en Bilbao. Todas mentiras tenía este pibe”, sentenciaron en el estudio.

El escándalo puso en el centro de la escena el presente sentimental de Castro y Siciliani. Entre mensajes, invitaciones y fotos, la trama dejó al descubierto un costado desconocido del actor durante su paso por Madrid. Mientras tanto, el mundo del espectáculo sigue atento a la reacción de Siciliani y al futuro de la pareja.