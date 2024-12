Hace varios días circula la versión de que Mauro Icardi tiene videos íntimos de Wanda Nara con Keita Baldé. Esa teoría podría haberse confirmado este jueves a a raíz de unos chats que salieron a luz y que darían cuenta de la reacción del futbolista al enterarse de la infidelidad.

Vicky Braier, popularmente conocida como Juariu, la especialista en rastrear las redes sociales de los famosos, fue la encargada de filtrar las conversaciones privadas. “Me llegan chats. ¿Se acuerdan de lo de Wanda con Keita? Bueno, me dicen que estos chats están en la causa por violencia en Tigre porque me cuentan que Mauro estaría extorsionando a Wanda con mostrar un video íntimo de ella”, escribió la influencer en una historia de Instagram.

Filtran nuevos chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Captura Instagram /juariu)

Después de aclarar que el affaire de Mauro con la China Suárez habría sido un año antes de lo que habría ocurrido entre Wanda y Keita, Juariu repasó las conversaciones en cuestión. Primero mostró un chat del 31 de julio del 2022 donde la empresaria le dice a su expareja que no quiere estar más con él y que tiene miedo; y luego otro, del 29 de julio de 2022, donde él le exigía detalles y explicaciones del encuentro que mantuvo con el futbolista en su casa.

Qué dicen los chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi en los que habría imágenes de Keita Baldé

Tal como se lee en los chats que expuso Juariu en sus redes sociales, el 31 de julio Wanda Nara le dijo a Mauro Icardi que la relación había llegado a su fin.

“Mauro te quiero decir que todo me duele mucho. Por todo lo que me quise separar este tiempo hoy siento que se potencia más con todo esto que pasó. Es mejor por vos, por mí y por los nenes que entiendas que cuando pasan estas cosas, el tiempo es lo mejor. Tenés una manera de querer todo a los trompazos. Hoy mi relación no es lo que era, lo que quiero. Me duele mucho y realmente es así, creeme que me duele en el alma”, comienza diciéndole en un mensaje.

Filtran nuevos chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Captura Instagram /juariu)

Acto seguido, agregó: “Me fui con miedo, te tengo miedo y no soy feliz hace rato. Por tu forma de ser no voy a ser feliz ni mañana ni pasado. Todo eso me lleva a buscar alejarme. No hagas que todo se termine desgastando al punto de que terceros se puedan meter de tu lado o del mío. Ayer me volviste a hablar, me amenazaste con arrancarme el cuello. Yo no puedo más y tengo miedo. Quiero un tiempo para ver qué sentimos los dos. Todo lo que me dijiste ayer está muy lejos de ser lo que me podría hacer feliz. Yo no tengo por qué pagar una condena por nada”.

Asustada y preocupada, sentenció: “Todo lo que me decís es de una persona enferma, obsesiva y posesiva. Caprichosa y violenta. No podemos seguir en estas condiciones”.

En una conversación, dos días antes, se puede ver cómo Mauro le reclamaba para conocer todos los detalles del encuentro entre Wanda y Keita Baldé. “Dejá de mentirme. Contame todo y mandame los chats. Como yo tuve los huevos de contarte todo. Sin mentiras. Contame”, le exigía, en clara referencia a su affaire con la China Suárez.

Filtran nuevos chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi y se ven imágenes exclusivas del encuentro con Keita Baldé (Foto: Captura Instagram /juariu)

Por su parte, la empresaria le cuestionaba que no le había dicho toda la verdad, pero él desmentía. “Mis detalles son la put... verdad. Decime qué hiciste. Mandame lo que le escribiste. Mandame todo y dejá de buscar excusas. ¿Qué hiciste en el baño, Wanda?”, quiso saber.

“¿Para que se los mandes a Simona?”, retrucó la conductora en referencia a la pareja de Keita. Pero el deportista negó: “Mandame los chats. No soy tan estúp... de mandárselos y quedar como un tarado”. Finalmente, el deportista le envió dos capturas de las cámaras de la casa donde se puede ver al hombre en cuestión. “En mi casa, no lo puedo creer. Por qué dios, por qué. No me merezco esto... ¿Por qué?”, lamentó.

Al respecto, Juariu remarcó: “Acá se ve que él tiene esos videos con los que extorsionaría a Wanda en mostrarlos y por eso ella denuncia”.