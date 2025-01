Concluyó la segunda semana del juicio por la muerte de cinco bebés y el supuesto intento de asesinato de otros ocho recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba. En la audiencia de este jueves declaró Brenda Leiva, mamá de J.A.L., uno de los sobrevivientes. A este niño le habían inyectado insulina cuando nació, el 11 de mayo de 2022. Esto le provocó un cuadro grave que lo dejó internado durante 12 días.

La testigo dijo que, aunque no vio su cara, durante el parto y la recuperación la atendió una enfermera que se presentó como su “tocaya” (la principal acusada es Brenda Agüero) y cuya fisonomía era igual a la de la presunta asesina serial.

También la ubicó como la compañera de otra enfermera que “le calentaba la comida”, y advirtió que por momentos J.A.L. estuvo en otra sala, separado de ella, y que antes de presentar síntomas todo estaba bien con la salud de ambos.

Leiva, además, reconoció que en el séptimo mes le detectaron diabetes estacional, aunque los médicos le aseguraron que esto no tuvo consecuencias en su hijo. Las condiciones y enfermedades preexistentes de las madres son uno de los principales argumentos que tiene la defensa de Brenda Agüero para sostener su inocencia.

“Mi mamá lo toca (a J.A.L.) y se da cuenta de que estaba frío, ahí se lo llevaron a incubadora”, relató la madre. Según contó, poco después se lo devolvieron, pero el bebé no succionaba el pecho.

Siguió desmejorando y ahí le advirtieron: “Te tenés que ir porque tu hijo queda internado”. Y agregó: “Lo vi en una incubadora lleno de cables. Le pasaban comida por el pupo, no lo podía tocar, todo pasó muy rápido”.

Ya cuando el cuadro era grave, de acuerdo al testimonio de Brenda Leiva, fue que la jefa de Neonatología le dijo, con poco tacto: “Si esperabas media hora más, tu hijo se moría”. Aunque no dijo su nombre, en ese momento el cargo lo ocupaba Marta Elena Gómez Flores, quien integra la lista de 11 acusados en el juicio.

“El viernes 13 llegó la medicación y ahí empezó a mejorar. Estuve internada con él. Comenzó a tener la glucosa bien, sus niveles estaban bien. No reparé en el diagnóstico porque me decían que mi hijo se moría. Después me explicaron que tenía la glucemia muy alta”, completó la mamá de J.A.L..

Tras su testimonial, también pasó por el banquillo de los testigos la abuela del bebé, María Antonia González. Su palabra coincidió con la de su hija en todos los aspectos. No pudo brindar mayores detalles sobre la principal acusada.

Los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación, dictaron un cuarto intermedio hasta el lunes. Mañana no habrá audiencia y el jurado popular se tomará el día para revisar la prueba producida a lo largo de toda la semana.

En los últimos días, ya declararon como testigos los padres de cuatro de las cinco víctimas fatales. Los últimos en hacerlo fueron Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, quienes perdieron a Francisco el 18 de marzo de 2022, fecha en la que se da inicio a la cronología de los 13 casos.

Yoselín Rojas y Jaime Cornelio Pérez, papás de Angeline, también relataron esta semana que Brenda Agüero “le sacó de los brazos” a su beba minutos antes de que se descompensará y muriera.

La enfermera está acusada como autora material de las cinco muertes y los ocho intentos de homicidio. Junto a ella, médicos y directivos del hospital son juzgados por encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el caso. También imputaron al ex ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo, y secretarios de su cartera.