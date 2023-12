El actor Matthew Perry murió por los efectos graves que le produjo la ketamina, un fármaco para tratar la depresión, según la versión del informe forense del Departamento Médico del condado de Los Ángeles.



El intérprete de 54 años fue hallado sin vida en su residencia el 28 de octubre. “Entre los factores que contribuyeron a la muerte del señor Perry figuran el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opiáceos)”, según los forenses.

Protagonista de una de las series más exitosas de la televisión, el actor disputaba una lucha feroz contra sus adicciones. En la publicación de sus memorias explicó que durante años estuvo luchando contra las drogas y que en el momento en que fue elegido para el papel, las cosas empeoraron.

Durante algunas temporadas, el actor estuvo enganchado al alcohol y a las drogas, llegando incluso a tener que ser internado en una clínica de desintoxicación. “La enfermedad se fue agravando, aunque no fui capaz de verlo. Al menos no entonces. Y si alguien se enteraba de lo mucho que bebía, lo más probable es que se preocupara y me dijera que le pusiera fin”, reconocía en su libro.