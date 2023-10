Comenzaron los cuartos de final en el reality show que conduce Lizy Tagliani. Este lunes, Fiorella Gerardi, cantante lírica de 11 años, hizo llorar a Abel Pintos, que con su botón dorado la envió de manera directa a la final del certamen.

“Me sentí emocionada, sentí una sensación muy loca”, declaró la joven chubutense en diálogo con Lizy Tagliani después de su presentación.

Antes de que Abel apretara el botón, el resto del jurado llenó de elogios a Fiorella. “Sos muy dulce además de cantar hermoso. También sos una hermosa persona. Pareciera que tenés un grabador escondido en el bolsillo, es impresionante”, le dijo La Joaqui a la pequeña cantante.

“No puedo creerlo porque tenés 11 años. Pero estás tan segura con tu instrumento que tus nervios pasan a un segundo plano. Realmente estoy emocionado por tener el placer de escucharte”, declaró Emir Abdul para la participante.

“Sos muy niña todavía y viniste a este mundo con un talento enorme. Ojalá puedas brillar en todo el mundo porque sos una genia hermosa”, deseó Flor Peña para Fiorella.

Abel se quedó sin palabras al igual que la primera vez que atestiguó cómo cantaba Fiorella, y al momento de su devolución solo se limitó a decirle "sos hermosa" y apretó el botón dorado para que pase directamente a la final.

“Estoy confundida, yo pensé que no iba a pasar esto”, admitió la pequeña finalista de Got Talent Argentina, y luego reveló el trasfondo de esto, lo cual produjo que todo el jurado se levante a abrazarla: “Tenía miedo porque sufrí bullying por cantar. A dónde yo iba no les gustaba”.

Los otros dos ganadores de la noche fueron:

Facundo Rau, de Buenos Aires, es un actor clown que en esta vuelta planteó un cuadro en el que apeló a la emotividad representando una pérdida o una ausencia a través de un vínculo estrecho y misterioso con un saco marrón. Al colgar la prenda en un perchero, esta comenzó a cobrar vida y a gestualizar de forma humana.

El joven se convirtió en el primer participante es pasar a la semifinal del certamen.

Luego, fue el turno de “Doctora Queen”, la banda tributo se llevó todos los aplausos y fueron elegidos para la siguiente ronda.