El músico rosarino Fito Páez fue contundente en sus críticas al reggaetón durante una entrevista que dio para la revista Rolling Stone en español. Allí, además de reflexionar sobre Novela, su trabajo musical más reciente, el artista disparó sin filtros contra el género urbano, al que calificó de “antiestética” y “misógino”.

“Todo contra lo que peleas está escrito ahí”

Durante la entrevista, Fito analizó el presente cultural desde su perspectiva. Habló del conservadurismo que observa en las nuevas generaciones y se refirió al reggaetón como un fenómeno que retrocede más que avanza: “El reggaetón no tiene obra. No es un género que tenga ni historia… Al reggaetón lo desaparece Mozart, lo desaparece Bach, ni siquiera nosotros. Sobre todo, es una música misógina, atrasa la aguja”.

En ese sentido, apuntó directamente al rol que las mujeres asumen en relación con el género: “A las chicas progresistas les digo: ‘No bailen reggaetón, boludas. Porque todo contra lo que vos estás peleando, está escrito ahí’”.

“Pareciera la música del nuevo fascismo”

Páez profundizó su análisis y dijo que no pertenece a ese mundo: “Es una expresión que no tiene nada que ver conmigo, nada. De hecho, están las antípodas. Pareciera la música de la época del fascismo, o del nuevo fascismo; cuanto menos inteligente, más bruto, menos acordes, menos melodía, más básico el ritmo…”.

Antes de explayarse sobre el reggaetón, el rosarino ya había manifestado su visión crítica sobre la juventud actual. Cuando el periodista dijo: “(…) siento que nos dicen que el futuro es de los jóvenes…”, Fito interrumpió con ironía: “¡Ah, jóvenes! ¿Qué jóvenes? Son todos jóvenes conservadores… ¿Dónde están? No los veo, no conozco. Perdón, me entusiasmé y no te dejé hablar…”.

El entrevistador continuó: “Dicen que quienes tenemos cierta edad ya nos quedamos en el pasado, y que el futuro es de los jóvenes. Sin embargo, siento que los más jóvenes no piensan tanto en el futuro, están solo en el presente, y tal vez somos los viejos los que estamos preocupados por lo que viene…”.

Páez retomó la palabra y expresó: “Yo estoy preocupado por el alto nivel de domesticación de la juventud, por el alto nivel de “conservaduría” de la juventud, por la falta de audacia de gran parte de la juventud y porque son viejos chotos ya casi. No se puede generalizar, obvio. Hay artistas aquí y allá en todos lados, ya sabemos, pero en general, digo, ¿hay algo ahí?”.

“Quiero ver jóvenes más eruditos, más locos, más arriesgados, más arrogantes, más espirituales, más esotéricos, más patafísicos. Extraño eso.”

El foco en su nuevo disco

La entrevista, sin embargo, no se limitó a la crítica cultural. El artista también habló de Novela, su nuevo álbum conceptual. “Novela no es un cuentito de hadas nada más. Alguna mirada perspicaz y más pícara va a encontrar ahí un montón de la actualidad, de vida política, pasada y actual, va a encontrar un montón de poéticas, también.”