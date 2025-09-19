Estudiante llego Rio de Janeiro con un plan claro, no ser goleado por el todo poderoso Flamengo. El equipo brasileño es nombre por nombre mejor que el platense y eso se vio durante todo el partido. Pero lo que parecía una goleada devastadora, no fue tal y sobre la hora el conjunto argentino marco un descuento que deja la serie abierta.

Gol exprés de Flamengo

Estudiantes apenas tuvo tiempo de asentarse en el Maracaná. A los 15 segundos de iniciado el partido, Pedro abrió el marcador con una mediavuelta que sorprendió a toda la defensa platense. El golpe fue fulminante: el Pincha quedó maniatado y sin respuestas ante un Flamengo que ya mostraba su poderío.

Doble ventaja brasileña

Ocho minutos después, el equipo local amplió la diferencia. Ayrton Lucas llegó por izquierda y puso un centro preciso para Guillermo Varela, que definió de volea y puso el 2 a 0. El resto del primer tiempo fue un calvario para Estudiantes, que apenas pudo acercarse al área rival y sufrió el dominio total del conjunto carioca.

Cambio de ritmo en el complemento

Con Gastón Benedetti ingresando por Alexis Castro, Estudiantes buscó ordenarse y recuperar terreno. La sorpresa fue que Flamengo bajó un par de cambios, lo que permitió al Pincha respirar y empezar a plantarse mejor en campo rival, aunque todavía sin profundidad.

Una jugada preparada dejo de Carrillo frente al arco y logro meter el descuento (Foto: Gentilezas)

Descuento sobre la hora

La expulsión de Gonzalo Plata por doble amarilla a ocho minutos del final abrió la puerta para que Estudiantes arriesgara y lograra lo imposible: Guido Carrillo descontó sobre la hora, dejando la serie más que abierta de cara a la revancha en La Plata, el próximo jueves.

El león la paso mal y mucho en Brasil, vio la muerte a los ojos durante mucho tiempo. Pero gracias a una mescla de pericia, suerte y mala praxis de su rival: sigue vivo en la serie. El escenario ideal hubiera sido no perder pero remontar una diferencia de un gol no es imposible y eso será un faro de esperanza a la que los hinchas de Estudiantes se aferraran hasta el siguiente partido.