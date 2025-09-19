Copa Libertadores
Flamengo derrotó 2-1 a Estudiantes: el Pincha sobrevivió a la tormenta y logró un descuento que puede ser clave
El Mengão fue superior desde el inicio y parecía encaminarse a una victoria cómoda y hasta goleada. Pero el León metió un manotazo sobre el final y se trajo un gol que lo deja vivo en la serie.
Estudiante llego Rio de Janeiro con un plan claro, no ser goleado por el todo poderoso Flamengo. El equipo brasileño es nombre por nombre mejor que el platense y eso se vio durante todo el partido. Pero lo que parecía una goleada devastadora, no fue tal y sobre la hora el conjunto argentino marco un descuento que deja la serie abierta.
Gol exprés de Flamengo
Estudiantes apenas tuvo tiempo de asentarse en el Maracaná. A los 15 segundos de iniciado el partido, Pedro abrió el marcador con una mediavuelta que sorprendió a toda la defensa platense. El golpe fue fulminante: el Pincha quedó maniatado y sin respuestas ante un Flamengo que ya mostraba su poderío.
Doble ventaja brasileña
Ocho minutos después, el equipo local amplió la diferencia. Ayrton Lucas llegó por izquierda y puso un centro preciso para Guillermo Varela, que definió de volea y puso el 2 a 0. El resto del primer tiempo fue un calvario para Estudiantes, que apenas pudo acercarse al área rival y sufrió el dominio total del conjunto carioca.
Cambio de ritmo en el complemento
Con Gastón Benedetti ingresando por Alexis Castro, Estudiantes buscó ordenarse y recuperar terreno. La sorpresa fue que Flamengo bajó un par de cambios, lo que permitió al Pincha respirar y empezar a plantarse mejor en campo rival, aunque todavía sin profundidad.
Descuento sobre la hora
La expulsión de Gonzalo Plata por doble amarilla a ocho minutos del final abrió la puerta para que Estudiantes arriesgara y lograra lo imposible: Guido Carrillo descontó sobre la hora, dejando la serie más que abierta de cara a la revancha en La Plata, el próximo jueves.
El león la paso mal y mucho en Brasil, vio la muerte a los ojos durante mucho tiempo. Pero gracias a una mescla de pericia, suerte y mala praxis de su rival: sigue vivo en la serie. El escenario ideal hubiera sido no perder pero remontar una diferencia de un gol no es imposible y eso será un faro de esperanza a la que los hinchas de Estudiantes se aferraran hasta el siguiente partido.