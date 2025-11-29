Flamengo escribió una nueva página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025, tras derrotar por 1 a 0 a Palmeiras en la final disputada en el Estadio Monumental de Lima. Con este triunfo, el Mengão obtuvo su cuarta “Gloria Eterna” y se tomó revancha de la recordada final perdida ante el Verdão en 2021.

El partido fue cerrado, tenso y con escasas situaciones de gol para ambos equipos. Durante gran parte del encuentro, ninguno lograba imponerse con claridad hasta que, a los 21 minutos del segundo tiempo (67’), apareció la jugada que cambió la historia.

Tras un tiro de esquina desde la derecha, el balón viajó al centro del área sin demasiada oposición y Danilo, completamente libre de marca, conectó un cabezazo potente que venció la resistencia del arquero Carlos Miguel. Ese gol resultó decisivo para sellar la victoria rojinegra.

Con este tanto, Danilo alcanzó un hito histórico: se convirtió en el primer futbolista en ganar dos veces la Copa Libertadores —la anterior fue en 2011 con Santos— y también conquistar en dos ocasiones la UEFA Champions League, ambas con el Real Madrid.

Flamengo logró así su cuarta estrella continental, sumándose al grupo de clubes más laureados del continente.