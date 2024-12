El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 para la próxima temporada es una incógnita. Más allá de la euforia de los fanáticos, el piloto argentino la tiene muy complicada para conseguir un asiento tras la definición de la escudería RB, pero en las últimas semanas surgió el nombre de un hombre clave que podría cumplir el sueño del nacido en Pilar: Flavio Briatore. El nombre del empresario italiano es un mito viviente en el mundo de la F1, estuvo presente en la época dorada de la categoría y en las últimas semanas puso la mira en el joven de 21 años para el 2025.

Con una vida plagada de excentricidades, polémicas, dinero, escándalos y mucho más, el principal asesor de Alpine reconoció el potencial de Colapinto y una maniobra suya podría destrabar las negociaciones y llevar al argentino a cumplir su objetivo.

Flavio Briatore, una celebridad en el paddock de la Fórmula 1. (Foto: Reuters)

Flavio Briatore, un mito viviente en la Fórmula 1

El nombre de Flavio Briatore se convirtió en un sinónimo de la Fórmula 1. Incluso, aquellos que no están familiarizados con el automovilismo lo han escuchado alguna vez. El empresario italiano montó un imperio en la F1, se convirtió en un personaje fundamental de la categoría, estuvo involucrado en uno de los escándalos más grandes, tiene un ojo clínico para las futuras promesas y apuntó a Franco Colapinto para la escudería Alpine.

Sus inicios se dieron en la marca de moda italiana Benetton, donde fue creciendo poco a poco hasta ser fundamental en cada decisión. Incluso, fue el encargado de la expansión en América, con un éxito rotundo.

En medio de decisiones comerciales, la marca de indumentaria decidió abrirse paso en el mundo del automovilismo: compraron al equipo Toleman y Briatore fue nombrado como director comercial. En cada paso fue tomando más influencia y su punto máximo fue con la contratación de un joven piloto alemán que deslumbraba y tenía pasta de campeón: Michael Schumacher.

Flavio Briatore y Michael Schumacher en el equipo Benetton. (Foto: Reuters)

La contratación del múltiple campeón del mundo estuvo envuelta en escándalo y Briatore mostró sus primeras artimañas para los negocios. En la lucha por quedarse con el piloto estaban Jordan y Benetton. La escudería inglesa tenía todo avanzado, pero el empresario italiano se metió en el medio, sedujo a Schumi, a su representante y terminaron usando un hueco legal para firmar el contrato.

Así, Schumacher se consagró campeón en dos oportunidades con Benetton en 1994 y 1995.

El cambio a Renault y el escándalo del Crashgate

Luego de esos buenos años, en 1997, Benetton decide finalizar su vínculo con Briatore y separan sus caminos. Sin embargo, el italiano no se alejó del mundo del automovilismo y generó un fuerte vínculo con Renault, que en ese entonces armaba los motores para la escudería que lo había expulsado.

Flavio Briatore, el mito viviente de la Fórmula 1. (Foto: briatoreflavio/IG)

Tras algunos años, en el 2000, Renault compró a Benetton y por la buena relación que mantuvieron, contrató nuevamente a Briatore para que se hiciera cargo de la dirección del equipo. Luego de algunos años de adaptación, se empezó a ver la mano de Flavio, sobre todo con la llegada de un joven Fernando Alonso.

El momento más alto de su carrera en la Fórmula 1 fue sin dudas a cargo de la empresa francesa y con Alonso como piloto principal, quien consiguió consagrarse dos veces campeón del mundo en 2005 y 2006.

Sin embargo, en el 2008 se dio uno de los escándalos más polémicos de la historia de la Fórmula 1 y tuvo el nombre de Crashgate. En la carrera de Singapur, Fernando Alonso fue el ganador luego de un tremendo accidente de su compañero de equipo Nelson Piquet Jr, que se estrelló de frente contra el muro. Esto requirió la salida del auto de seguridad, el español aprovechó esta situación, escaló posición y se quedó en lo más alto del podio.

Flavio Briatore junto a Fernando Alonso cuando compartieron en la escudería Renault. (Foto: briatoreflavio/IG)

Luego de la carrera, Piquet Jr afirmó que se trató de un error, pero un año después destapó el escándalo: aseguró que la cúpula de Renault lo obligó a chocar para que Alonso pudiera ganar y así conseguir la renovación de su contrato para la próxima temporada. Por este motivo, el 21 de septiembre del 2009, Flavio Briatore y Pat Symonds fueron declarados culpables y expulsados de la dirección deportiva en la Fórmula 1. El italiano recibió una sentencia de por vida, mientras que el inglés solo por cinco años.

La vuelta a la Fórmula 1 y el resurgir del mito

Luego del veredicto, Briatore nunca aceptó la sentencia. El italiano vio como su carrera, reinado, fortuna y toda su vida se terminaban en un tribunal. Sin embargo, el 5 de enero de 2010, el Tribunal de Gran Instancia de París anuló la decisión de la FIA por considerarla irregular y por entender que se dio un papel preponderante de Max Mosley, entonces director de la FIA, reconocido enemigo de Flavio.

Flavio Briatore junto Christian Horner, director deportivo de Red Bull. (Foto: briatoreflavio/IG)

Flavio Briatore puso la mira en Franco Colapinto

Este 2024, la figura del empresario italiano tomó muchísima fuerza cuando fue anunciado como asesor ejecutivo de la escudería Alpine, que tomó el lugar de Renault. Desde ese entonces, Flavio se pasea por el paddock de la Fórmula 1 con el objetivo de volver a lo más alto.

Para cumplir con esa meta, Briatore se enfocó en Franco Colapinto. El nacido en Verzuolo tiene una mira finamente calibrada para encontrar jóvenes pilotos con talento. Ya le pasó con Schumacher, con Alonso y espera poder repetirlo con el argentino.

En más de una oportunidad, el directivo de 74 años destacó las cualidades de Franco y se lamentó por la falta de un asiento para la próxima temporada. Sin embargo, eso puede cambiar.

Flavio Briatore tomó el cargo de asesor ejecutivo de la escudería Alpine. (Foto: briatoreflavio/IG)

“Hablando de Alpine, sigo escuchando que Colapinto no está en absoluto fuera de la consideración para 2025 y que Flavio Briatore está buscando una manera de deshacerse de Jack Doohan”, aseguró la periodista brasileña Julianne Cerasoli hace algunas semanas.

Y agregó: “El hecho de que Doohan esté haciendo su primera carrera en la Fórmula 1 en este Gran Premio es para evaluar, en cierto modo, sabiendo que no va a ser lo suficientemente bueno. Así que sería una excusa para Flavio (Briatore) para dejarlo caer”.

“Flavio está siendo muy activo en el paddock hablando con todo el mundo, y no me sorprendería que ese fuera el caso. Por supuesto, para que eso suceda, Williams necesitaría algo de dinero. Así que no es algo barato para Flavio. Pero no creo que Colapinto esté completamente descartado. Y durante este viernes, muchas veces oí: ‘¿Escuchaste hablar de Colapinto? ¿Sabes lo que está haciendo Flavio?’ Así que estemos atentos a eso”, dijo en el podcast que se grabó en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi.

La charla entre Flavio Briatore, Franco Colapinto y su manager, María Catarineu, en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. (Foto: @thomasmaheronf1)

Además, hace algunas semanas, se dio a conocer una foto que revolucionó las redes sociales y a los fanáticos de Colapinto: una charla entre Briatore, el piloto argentino, y María Catarineu, representante de Franco.

Esta imagen reforzó la idea de que Flavio va en busca de Colapinto para la próxima temporada y estaría dispuesto a desembolsar los 20 millones de dólares que pretende Williams, sin demasiados inconvenientes. El gran problema es que Jack Doohan firmó un contrato por cinco carreras con Alpine. En el GP de Abu Dhabi gastó una y su vínculo terminaría en Bahréin el 13 de abril del 2025. ¿Se abre una última puerta para Colapinto? Solo él y, de seguro, Briatore lo saben.