El viernes por la noche, en medio de una función del Circo del Ánima en Casino Buenos Aires, Flavio Mendoza sufrió un fuerte accidente. Durante un número acrobático, el artista chocó contra una luz y cayó con violencia sobre una red de contención. Quedó tendido en el piso sin poder levantarse. El público fue retirado de la carpa y el espectáculo, suspendido de inmediato.

Entre ambulancias, bomberos y personal médico, Mendoza fue trasladado en camilla, con cuello ortopédico, a la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano. Allí pasó la noche en observación, mientras se le realizaban estudios en la espalda y la cabeza.

Después del mediodía del sábado, el artista publicó un video en redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores:

“Recién me acaban de dejar salir de la clínica. Estoy muy dolorido y con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave gracias a Dios.”

Visiblemente agotado, agradeció la atención médica y confirmó que seguirá haciendo funciones, aunque con algunos cuidados:

“Voy a estar. Perdónenme si algunas cositas no puedo hacer porque estoy bastante duro, pero no puedo faltar a este exitazo.”

“No soy un inconsciente. Si hay algo que no puedo hacer, no me voy a arriesgar”, aclaró el productor y director del show.