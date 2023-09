Este martes Flor Vigna se presentó en la pista del Bailando 2023 (América) para la segunda ronda del certamen y durante la previa no pudo dejar pasar la pregunta de Marcelo Tinelli acerca de los rumores de embarazo junto a su pareja, Luciano Castro.

Todo sucedió cuando el conductor contó que mantuvo una charla con el actor en las últimas horas, y reveló que el mismo no pudo estar presente en el estudio porque se encontraba cuidando a sus hijos, fruto de su relación con Sabrina Rojas.

Fue ahí, que Marcelo aprovechó el tema de la familia y le consultó a la participante acerca de las versiones que circularon los últimos días sobre un posible embarazo. “No, nos amamos un montón pero no, para el pibe faltan unos años”, aseguró Flor.

"¿Pero hay una idea para más adelante?", repreguntó Marcelo. "Me parece un increíble papá y te dan ganas, pero dame unos cinco años", sostuvo la bailarina.

Puede interesarte

La llamativa fotode que despertó rumores de embarazo

Flor Vigna y Luciano Castro comenzaron su relación hace dos años y se los ve cada vez más enamorados. Inclusive, en distintas ocasiones, la artista expresó su deseo de formar una familia con él y convertirse en mamá.

"Hay algo en él que me hace creer que es para toda la vida, viéndolo tan buen padre me gustaría ser mamá pero no voy a estar lista hasta que pasen unos cinco o seis años", fueron las palabras de Flor en ciclo radial Agarrate Catalina (Once Diez) meses atrás.

Sin embargo, pareciera que el tiempo de espera se acortó y ambos ya habrían tomado la decisión de convertirse en padres. Lo que sucede, es que los rumores se dispararon cuando Luciano compartió en sus redes sociales una particular foto junto a su novia que llamó la atención de todos sus seguidores.

"Te amo Chinita!! Dale que nos queda mucho por escribir juntos!! Sos única...18/09/23", escribió el actor junto a la imagen en donde se lo ve abrazando la panza de Flor.

Además, la cantante en la previa a su performance presentó su reciente y nueva canción “Mi verdad” y puso a bailar a todos en la pista del Bailando.