Hace unos días, Luciano Castro publicó en sus redes sociales una romántica historia en Instagram junto a Flor Vigna.

Lo cierto que la cantante y participante del Bailando 2023 habló con el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez y despejó cualquier tipo de rumor de embarazo por el momento.

“Somos dos personas enamoradas y cuando el medio ve eso le da el proyecto del hijo. Es como un amor muy grande, los dos sabemos que no es para nada tener un hijo ahora. Nos cuidamos y todo para que esté todo bien”, sentenció Flor Vigna.

Y sobre su nueva etapa en el Bailando 2023, comentó: “Es un Big Show que te enseña un montón, de diferentes personalidades. Yo estoy a gusto, me parece una oportunidad linda, es toda una experiencia”.

“Ya no soy tan sumisa como antes. El jurado termina siendo un jurado de tu vida, un lugar donde a mí se me juzgó tantas veces. Me siento un gladiador cuando entro”, agregó sobre las devoluciones de los jurados en el programa.

Y se refirió a si Luciano Castro la acompañará en el estudio en alguna gala: “Lucho por ahora graba casi todas las noches, pero me gustaría que venga. Cada vez que hago el Bailando, aprendo un montón, como de mi personalidad”.

La llamativa imagen de Flor Vigna y Luciano Castro que despertó rumores de embarazo

Flor Vigna y Luciano Castro comenzaron su relación hace dos años y se los ve cada vez más enamorados.

Inclusive, en distintas ocasiones, la artista expresó su deseo de formar una familia con él y convertirse en mamá.

Sin embargo, pareciera que el tiempo de espera se acortó y ambos ya habrían tomado la decisión de convertirse en padres.

Lo que sucede, es que los rumores se dispararon cuando Luciano compartió en sus redes sociales una particular foto junto a su novia que llamó la atención de todos sus seguidores.

"Te amo Chinita!! Dale que nos queda mucho por escribir juntos!! Sos única...18/09/23", escribió el actor junto a la imagen en donde se lo ve abrazando la panza de Flor.