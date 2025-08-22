Flor Vigna recordó su separación de Luciano Castro y habló sin filtros sobre lo que vivió. La bailarina y el actor pusieron fin a su relación a comienzos de 2024, tras dos años y medio de noviazgo. Meses más tarde, "el gordo", como lo llaman sus amigo, blanqueó su romance con Griselda Siciliani, con quien actualmente está en pareja.

En las últimas horas, Vigna brindó una nota al programa Puro Show (El Trece/El Trece), y fue lapidaria al recordar su vínculo con Castro.

“Si yo contara todo lo que me pasó, en vez de hablar de la disciplina y del esfuerzo que pongo en mi vida, estaría victimizándome y alimentando el chisme. Pasaron cosas muy feas y hubo actitudes muy malas, viví un verdadero infierno”, lanzó.

La artista explicó que por eso evita dar demasiados detalles, aunque reconoció que sufrió mucho: “Hay una parte mía que quisiera decirlo todo, pero sé que no está bueno porque si no, van a hablar de eso todo el tiempo”.

Consultada por el cronista sobre el último contacto con su ex, reveló: “Luciano me llamó cuando yo estaba en España. Está re loco, está re loco”, respondió entre risas.

“No voy a contar todo, pero sí que la pasé muy mal. Después entendí que todo sirve para aprender. La charla fue en buenos términos, porque yo siempre intento tener buenos términos. Pero sí, está loco… ayúdenlo”, cerró.