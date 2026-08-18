¿Una icardeada? ¿Hubo infidelidad? Lo cierto es que Vigna se enteró de todo y, tras años de silencio, decidió exponer como nunca lo que vivió.

Flor Vigna está brillando en medio de un reality en México, a donde, a partir de lo que fue todo su paso por la farándula argentina, está cargando contra diferentes famosos. Hace unas semanas fue el turno de Nico Cabré y hoy le tocó a .

La hija del Cabezón, recientemente casada, quedó en la mira luego que Vigna la acusara de haberse tirado contra un exnovio, allá por el año 2014; por los datos que contó, los seguidores de Flor rápidamente dedujeron que se trataba de .

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"Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien, o sea re divina, que le tocó viajar con él. Yo cero celosa porque mi novio era un amor en ese momento. Y cuando vuelve, él me dice ‘escuchame te voy a contar algo pero vos no seas tan boluda de decirle eh’”, aseveró.

En relato, contó en detalles la interna en donde, según sus palabras, Cande quiso que pasara algo con : “Me cuenta que "Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento, incluso, se me metió en la cama y me dijo "¿Ya fue, no?". ¡Tremendo!”.

Por si faltaba algo, al poco tiempo de ese suceso, ambas estuvieron cara a cara por un trabajo que debieron realizar. Flor contó que nunca tocó ese tema, pero que sí le hubiese gustado pedirle explicaciones, incluso ahora, a donde Cande está atravesando su maternidad y una etapa totalmente renovada de su vida.

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"Me dolió un montón porque no sé si éramos amiga pero teníamos química, y me quedé con ganas de decírselo. Así que Cande Ruggeri, si está viendo, sé qué te le tiraste a mi novio en ese entonces y según él no pasó nada”, lanzó.

Y al cierre de esa bomba, agregó: “Nos amábamos mucho ahí. No se lo dije porque él me dijo "’o digas nada porque me vendés’. Con ese novio tuve una relación muy linda. Tenía 20 años. Ese fue un noviazgo muy lindo, el que más me gustó".