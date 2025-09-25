Video
Flor Vigna se enojó con la prensa y Ángel de Brito fulminó: "Ridícula"
La bailarina reaccionó molesta ante la consulta de los cronistas sobre los dichos contra Luciano Castro.
Después de que Flor Vigna reaccionara molesta antes las consultas de varios cronistas sobre sus dardos contra Luciano Castro, Ángel de Brito la cuestionó fuertemente.
Fiel a su estilo directo, sin eufemismos ni filtro alguno, por estas horas Ángel de Brito cuestionó duramente a Flor Vigna después de que la bailarina se mostrase incómoda y molesta con un grupo de cornistas televisivos que le preguntaron por Luciano Castro.
Ocurre que desde que Vigna se separó del ex Jugate Conmigo en medio de un escándalo teñido de una historia de infidelidad con Griselda Siciliani, Flor disparó letal contra él en varias oportunidades, incluso llegando a tildarlo de "loco".
“Recién les dije amablemente a cada uno de ustedes que no quería hacer la nota y me están obligando a hacerla, y creo que de a poquito está bueno valorar el ‘no’”, fue en este caso la reacción de Vigna con los noteros que, a pesar de que no respondió ninguna consulta, por supuesto se emitió en los diversos ciclos televisivos exponiendo así su controvertida postura.
Fue en este contexto que De Brito se refirió a Flor Vigna desde su programa de stream Ángel Responde (Bondi Live). “Llevátela a esta ridícula tendrían que haber dicho. Qué mina confundida, andá a terapia Flor Vigna que te va a ayudar”, disparó de movida el conductor tras repasar la reacción de la bailarina frente a los noteros.
Pero eso no fue todo. Porque acto seguido agregó tajante: “Ella tiene todo el derecho del mundo a dar notas a determinados medios, pero cuando provoca situaciones como hablar mal de Sabrina Rojas y decir que arruinó su romance, meter a Luciano Castro en la bañera con las bananas y la muñequita, o contar que vivió un infierno con él… es de mosquita muerta, porque tira la bomba y después piensa que no la van a ir a buscar”.
“Entonces digo: ‘no seas caradura’. Si vos tirás la piedra, te hacés la picante, te hacés la mediática para tener vistas en las redes, después no le eches la culpa a los noteros”, concluyó exponiendo así la polémica estrategia mediática de Vigna.