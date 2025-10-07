Las declaraciones de Florencia Ibáñez y Víctor Sotacuro, dos de los detenidos acusados del triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela, se dieron a conocer y ambos sostienen que no conocen a los acusados, así como tampoco a las tres víctimas.

Los documentos a los que accedió la agencia Noticias Argentinas señalan el relato de Ibáñez y Sotacuro en la noche del 19 de septiembre, día en el que las chicas fueron engañadas y asesinadas de manera brutal.

“El día viernes 19, a las 19.30 hs., viene el Sr. David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remis a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños, le dije que sí, que le sale $40.000 el viaje”, comienza el relato de Sotacuro.

Según destacó, pidió que lo busque a las 22.00 hs. del mismo día para volver a Capital Federal: “Yo le dije que lo iba a buscar pero que no demore porque trabajo haciendo remis en el boliche Xinoxio en Liniers”.

“Me encuentro con mi amigo Diego y con la sobrina de mi señora Florencia Ibáñez, estaban tomando cerveza sobre Carabobo y Crespo en Flores. Ellos estaban tomando con el auto que yo les alquilé. Les digo si me acompañaban a ir a buscar a un pasajero y después me voy a tomar al evento”, sumó.

Sotacuro recordó que “David” es peruano y que le dio la ubicación en la tarde del viernes 19 de septiembre y llegó allí con el GPS.

Al ser consultado por el fiscal Adrián Arribas sobre cómo lo tiene agendado en su celular, el acusado comentó que le robaron su teléfono y que no hizo la denuncia al pensar que era una broma: “Me apuntó con el fierro y me dijo ‘te voy a matar, más te vale que te tomos el palo’.

Continuando con su relato, recordó que le pidió a su sobrina y a Diego que lo acompañen a buscar al “Loco David”: “Trabajo por lo general con un auto Renault 19. El VW Fox lo tenía mi amigo Diego y Florencia porque ese día se los había alquilado”.

Cuando llegó a la casa donde ocurrieron los crímenes contó que se trataba de una vivienda “chica, de un solo piso, creo que tiene un jardín en la entrada y tiene una reja”: “Después yo lo llamé al Loco y le dije que ya estaba en la dirección que mandó y él me dijo que por ahí había un kiosco, que me pare ahí y espere”.

Señaló que después de varias horas le consultó a David que pasaba a lo que él le respondió que se vaya porque quería quedarse en la supuesta fiesta: “Ahí nos volvimos los tres. Manejé yo de vuelta porque Diego había tomado más de seis latas y yo menos. Florencia iba de acompañante”.

Cuando ya estaba en su barrio, indicó que David lo llamó y le pidió que lo vaya a buscar y que lleve una campera: “Lo espere en una estación de servicio y cuando lo veo venían todos mojados manchados de barro y yo pienso ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana’".

Lo curioso, y que llamó la atención de los investigadores es que Sotacuro cobró $600 mil, en vez de $40 mil el viaje.

En su relato manifestó que se fugó a Bolivia por “miedo” y expresó que “nunca” estuvo en la casa.

Acerca de la testimonial de Florencia, su sobrina, confirmó que ella estuvo en el auto, “pero yo fui a acompañar a mi tío Víctor Sotacuro e iba alguien más en el auto, Alex, no sé el apellido, es mi amante, tengo una relación con él”.

“Estuve usando el auto desde la mañana. Mi tío me había pedido el auto como a las 21.00 hs del viernes 19 para ir a buscar un pasajero, un conocido de él y me dijo ‘vamos acompañame’. Fuimos los tres, Alex manejaba, yo iba al lado y mi tío atrás. De ahí fuimos hasta Florencio Varela, no recuerdo dirección”, añadió.

Destacó que, al llegar a la dirección, estuvieron tres horas esperando hasta que el pasajero le escribió diciendo que se vuelva: “Le dije que me vuelva a traer al bajo Flores, a mí y a Alex. Llegamos a eso de las 00:48 hs. Me dejó y mi tío se fue con el mismo auto”.