Siniestro vial
Florencia: una mujer murió tras despiste y vuelco en ruta 11
A las 17:30 horas del jueves 11 de septiembre, personal de la Comisaría IX de Florencia, tomó conocimiento sobre un accidente de tránsito ocurrido en Ruta Nacional N° 11 km 919.
Al llegar al lugar los uniformados encontraron un vehículo Chevrolet Onix color gris volcado en la banquina en el lado Oeste de la ruta.
El automóvil circulaba de sur a norte con destino la provincia de Chaco, con dos ocupantes y sin intervención de terceros termina despistando. Producto de esta situación falleció en el lugar Paola Edit Arce, mientras que Jorge Omar Soto fue trasladado en la ambulancia del 107 a Villa Ocampo.
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Trabajaron en el lugar el grupo Técnico Criminalístico, Bomberos Voluntario de Las Toscas y de Florencia, y la Guardia Provincial. En cuanto a la circulación, a las 19:30 horas se reestableció en forma controlada el transito vehicular sobre la mencionada ruta.