Al llegar al lugar los uniformados encontraron un vehículo Chevrolet Onix color gris volcado en la banquina en el lado Oeste de la ruta.

El automóvil circulaba de sur a norte con destino la provincia de Chaco, con dos ocupantes y sin intervención de terceros termina despistando. Producto de esta situación falleció en el lugar Paola Edit Arce, mientras que Jorge Omar Soto fue trasladado en la ambulancia del 107 a Villa Ocampo.

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Trabajaron en el lugar el grupo Técnico Criminalístico, Bomberos Voluntario de Las Toscas y de Florencia, y la Guardia Provincial. En cuanto a la circulación, a las 19:30 horas se reestableció en forma controlada el transito vehicular sobre la mencionada ruta.