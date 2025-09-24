La búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres mujeres vista por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, dio un macabro giro.

La DDI de La Matanza halló dos cadáveres en una casa allanada en Florencio Varela, a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona. La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales a Infobae. Allí, se hallaron rastros de sangre.

Hay dos personas arrestadas por el caso, una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

La principal hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares

Noticia en desarrollo