Luego de conocerse el último video de Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, los investigadores buscan resolver dos incógnitas fundamentales sobre las circunstancias en que ocurrió el doble crimen. Para eso, analizan las cámaras de seguridad de la zona para saber si el asesino los siguió o se lo encontraron en el descampado en Florencio Varela donde encontraron sus cuerpos. Desde las familias hay dudas sobre el motivo detrás del asesinato.

Minutos antes de las 18 del jueves, la chica le avisó a su papá que se iba al gimnasio. Agarró una botella de agua, unos $7000 y salió de su casa. Antes, se iba a encontrar con su amigo en la plaza del barrio.

Las víctimas se encontraron y, de acuerdo a las imágenes, caminaron tranquilos en dirección al predio, ubicado en calle Arturo Capdevilla y Colectora Ruta 36. Ese fue el último registro antes del ataque.

Al no tener novedades, José Alberto Salvatierra, padre del adolescente, se acercó cerca de las 21 a la casa de la chica para preguntar por el paradero de su hijo, ya que sabía que ambos habían concurrido juntos al gimnasio, pero nunca llegaron. Los chicos no respondían los mensajes y nadie los había visto. Primero, las familias fueron hasta la plaza ubicada en Marcos Paz y Cramer, a la que solían asistir, pero no encontraron nada y decidieron radicar la denuncia.

La búsqueda continuó. Las fotos de los adolescentes empezaron a viralizarse hasta que finalmente el sábado por la tarde un llamado al 911 alertó a los agentes por la aparición de dos cuerpos en un sector descampado entre las vías del tren y la fábrica de baterías Champion, debajo del puente Bosques.

Hasta el momento, los investigadores no pudieron determinar si el agresor los venía siguiendo desde la plaza, en Marcos Paz y Cramer, o si se lo cruzaron una vez que se metieron en el descampado. Por ello, estudian las cámaras privadas de toda la zona para intentar reconstruir esos minutos fatales.

El descampado donde encontraron los cuerpos de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela. (Foto: Alberto González).

El abogado de la familia de Josué, Carlos Dieguez, precisó que los jóvenes siempre hacían el mismo recorrido para ir al gimnasio, que estaba a diez cuadras del lugar. “Salieron caminando y nunca llegaron. Fueron abordados en el camino”, detalló.

En ese sentido, cuestionó algunas versiones que circularon en las últimas horas. “Hay muchas cosas de lo que se está hablando que nada tiene que ver con nada. Primero quiero saber si (el descampado) es la escena primaria del crimen y a partir de ahí comenzar con recolectar toda la información para aportársela a la Justicia”, explicó el letrado.

El fiscal Hernán Bustos Rivas confirmó que, base a las evidencias recolectadas hasta el momento, la causa fue caratulada como “robo y homicidio criminis causae”, lo que implica que el asesinato podría haber ocurrido en el contexto de un violento asalto, ya que los policías de la Comisaría 4° no encontraron sus pertenencias en el lugar.

Sin embargo, Dieguez tiene otra hipótesis: “La del fiscal no la descarto, pero qué pasa si es un crimen porque los chicos vieron algo que no tenían que ver y se llevaron los celulares para simular un hecho común. La versión de la familia es una y la versión de la Justicia es otra”.

Los forenses, por otro lado, determinaron que Gallardo y Salvatierra presentaban un traumatismo de cráneo, pero no encontraron otros golpes ni signos de violencia extrema. A su vez, se descartó que los chicos hubieran sido maniatados o mutilados.

Se presume que el arma que utilizó el asesino fue una piedra que estaba en el lugar del hecho. De todas maneras, todavía no hay sospechosos.