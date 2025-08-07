Un adolescente de 14 años, identificado como Trevor Lee, confesó haber asesinado a sus padres a tiros tras una discusión en la casa familiar de Middleburg, Florida, el lunes por la madrugada.

Según informó la sheriff Michelle Cook, tras cometer el crimen el chico caminó hasta una iglesia cercana pasada la medianoche y, desde allí, llamó al 911. “Acabo de matar a mis padres”, le dijo al operador, y aseguró que esperaría en el lugar para ser detenido y que “necesitaba orar”.

Luego le pidió al operador del 911 que rece por él. “Definitivamente oraré por ti, hijo”, se escucha decir al operador del 911 en respuesta.

Cómo fue el crimen y qué se sabe hasta ahora

Cuando los agentes llegaron a la casa de la familia , encontraron los cuerpos de David Lee (44) y Brandy Smith (45), en su habitación, ambos con múltiples heridas de bala. En la escena también hallaron varios casquillos y el arma utilizada, que, según las primeras pericias, pertenecía a los propios padres.

El crimen sorprendió a todos los allegados a la familia. (Foto: gentileza KGNS).

La sheriff Cook detalló que en la casa solo estaban el adolescente y sus padres al momento del hecho. “Parece que hubo una discusión doméstica entre Trevor Lee y sus padres anoche, y el tiroteo fue el desenlace de esa pelea”, explicó.

El adolescente quedó detenido y la investigación sigue abierta

Trevor Lee fue detenido sin oponer resistencia en la iglesia donde realizó la llamada. Por el momento, no trascendieron más detalles sobre el trasfondo familiar ni sobre el motivo exacto de la discusión que terminó en tragedia.

El adolescente enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado, según la oficina del sheriff.

Un primo de la madre de Trevor dijo al canal local KGNS que él era un “buen chico” y un “estudiante sobresaliente”.

“No sé qué le llevó a hacerlo”, dijo James Lewis.

David Lee, de 44 años, y Brandy Smith, de 45, fueron asesinadas por su hijo. (Foto: gentileza The Daily Mail).

El mejor amigo de Trevor, Kyree Bamon, también se mostró sorprendido por el crimen. “Es divertido y carismático. Siempre transmite buena energía y buena onda”, dijo sobre su compañero.

Adermás, dijo que con sus papás formaban “la mejor familia”. Eran divertidos. Me trataron muy bien. Me decían constantemente que me querían como a un hijo”, agregó.

“Queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia, los amigos y a todos los afectados por este desgarrador incidente”, dijo la sheriff Cook. Según precisó, los investigadores están actualmente investigando el historial de salud mental del adolescente.



